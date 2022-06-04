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Из Запорожья разрешили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории

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Из Запорожья разрешили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории

Фото: Укравтодор

Власти Запорожской области отменили ограничения на выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра.

В субботу, 4 июня, запланирован выезд. Его накануне ограничили из-за опасности обстрелов со стороны российской армии.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Сегодня планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, которая ждет разрешения на выезд". — говорится в сообщении.

В ОВА подчеркивают: информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно.

Напомним, накануне власти Запорожской области ограничили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории. Ограничения были вынуждены ввести из-за опасности обстрелов со стороны русской армии. Кроме того, дождями размыло дорогу в селе Каменское, что в Васильевском районе.

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