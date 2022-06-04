Из Запорожья разрешили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории

Из Запорожья разрешили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории

Власти Запорожской области отменили ограничения на выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра.

В субботу, 4 июня, запланирован выезд. Его накануне ограничили из-за опасности обстрелов со стороны российской армии.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Сегодня планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, которая ждет разрешения на выезд". — говорится в сообщении.

В ОВА подчеркивают: информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно.

Напомним, накануне власти Запорожской области ограничили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории. Ограничения были вынуждены ввести из-за опасности обстрелов со стороны русской армии. Кроме того, дождями размыло дорогу в селе Каменское, что в Васильевском районе.

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