Избавляемся от неприятного запаха по канализации без химии: пять способов

Иногда из канализации на кухне идет неприятный запах. Остатки пищи могут застрять в трубах, когда вы моете посуду, создавая настоящую вонь. Читайте в материале ТСН.ua как избавиться от неприятного запаха из канализации без химии.
Самый простой способ избавиться от они из канализации на кухне – это использовать специальные химические средства. Однако не все так просто. Во-первых, они не только очищают трубы от бактерий, грибков и остатков пищи, но могут повреждать сантехнику. Особенно если использовать их слишком часто. Во-вторых, коммерческие средства часто выделяют запахи и газы, которые могут быть неприятными или даже опасными для людей с астмой или аллергией.
Как избавиться от неприятного запаха из канализации народными средствами: 5 способов
Вода, уксус и пищевая сода
Чтобы избавиться от неприятного запаха из канализации, вам понадобится:
- 100 г соды;
- 500 мл теплой воды;
- 200 мл уксуса.
Что нужно делать:
- В миску с теплой водой добавить уксус и соль.
- Как только увидите, что началась химическая реакция, немедленно вливайте смесь в сток.
- Через 30 минут залейте литром кипятка.
Это простое и доступное средство, которое поможет вам избавиться от неприятного запаха из канализации не только на кухне, но и ванной комнате или туалете.
Соль, лед и лимон
Этот способ еще проще предыдущего. Вам понадобится один лимон, немного льда и щепотка соли. С помощью этих предметов вы сможете избавиться от оставшихся в трубе еды и могут быть причиной неприятного запаха из канализации.
Что нужно делать:
- В дренаж нужно бросить несколько кубиков льда и на щепотку соли.
- Выполнить утилизацию.
- Если нужно, повторите два первых шага.
- В конце добавьте несколько кожицы лимона – они придадут цитрусовый аромат.
Дрожжи и вода
Такое сочетание дает хорошие результаты. Вам понадобится:
- пакетик сухих дрожжей;
- стакан воды.
Что нужно делать:
- Стакан воды нужно довести до кипения. Добавьте пакетик дрожжей и подождите, чтоб они растворились.
- Эту смесь следует залить в канализацию и оставить на ночь.
Такой способ очень прост и недорог. Он также подходит для ванной.
Белый уксус с пищевой содой
Этот вариант немного похож на первый, но более сложный и требует больше времени. Вам понадобится:
- стакан пищевой соды (лучше открыть новый пакет);
- белый уксус, чтобы образовалась пена.
Что нужно делать:
- Когда образовалась пена из пищевой соды и уксуса, добавьте смесь в канализацию.
- Подождите 15 минут, затем залейте воду.
Так вы избавитесь от любых неприятных запахов со стока.
Пищевая сода для профилактики
Важно не только избавиться от неприятного запаха из канализации, но и время от времени выполнять определенные действия, чтобы предотвратить его повторное появление. Не забывайте иногда просто насыпать в сток небольшое количество обычной пищевой соды.