Избавляемся от неприятного запаха по канализации без химии: пять способов

Иногда из канализации на кухне идет неприятный запах. Остатки пищи могут застрять в трубах, когда вы моете посуду, создавая настоящую вонь. Читайте в материале ТСН.ua как избавиться от неприятного запаха из канализации без химии.

Самый простой способ избавиться от они из канализации на кухне – это использовать специальные химические средства. Однако не все так просто. Во-первых, они не только очищают трубы от бактерий, грибков и остатков пищи, но могут повреждать сантехнику. Особенно если использовать их слишком часто. Во-вторых, коммерческие средства часто выделяют запахи и газы, которые могут быть неприятными или даже опасными для людей с астмой или аллергией.

Как избавиться от неприятного запаха из канализации народными средствами: 5 способов

Вода, уксус и пищевая сода

Чтобы избавиться от неприятного запаха из канализации, вам понадобится:

100 г соды;

500 мл теплой воды;

200 мл уксуса.

Что нужно делать:

В миску с теплой водой добавить уксус и соль. Как только увидите, что началась химическая реакция, немедленно вливайте смесь в сток. Через 30 минут залейте литром кипятка.

Это простое и доступное средство, которое поможет вам избавиться от неприятного запаха из канализации не только на кухне, но и ванной комнате или туалете.

Соль, лед и лимон

Этот способ еще проще предыдущего. Вам понадобится один лимон, немного льда и щепотка соли. С помощью этих предметов вы сможете избавиться от оставшихся в трубе еды и могут быть причиной неприятного запаха из канализации.

Что нужно делать:

В дренаж нужно бросить несколько кубиков льда и на щепотку соли. Выполнить утилизацию. Если нужно, повторите два первых шага. В конце добавьте несколько кожицы лимона – они придадут цитрусовый аромат.

Дрожжи и вода

Такое сочетание дает хорошие результаты. Вам понадобится:

пакетик сухих дрожжей;

стакан воды.

Что нужно делать:

Стакан воды нужно довести до кипения. Добавьте пакетик дрожжей и подождите, чтоб они растворились. Эту смесь следует залить в канализацию и оставить на ночь.

Такой способ очень прост и недорог. Он также подходит для ванной.

Белый уксус с пищевой содой

Этот вариант немного похож на первый, но более сложный и требует больше времени. Вам понадобится:

стакан пищевой соды (лучше открыть новый пакет);

белый уксус, чтобы образовалась пена.

Что нужно делать:

Когда образовалась пена из пищевой соды и уксуса, добавьте смесь в канализацию. Подождите 15 минут, затем залейте воду.

Так вы избавитесь от любых неприятных запахов со стока.

Пищевая сода для профилактики

Важно не только избавиться от неприятного запаха из канализации, но и время от времени выполнять определенные действия, чтобы предотвратить его повторное появление. Не забывайте иногда просто насыпать в сток небольшое количество обычной пищевой соды.