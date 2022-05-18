Избавляемся от русскоязычной выдачи в поиске YouTube и Google: простая инструкция для украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины многие украинцы стали отказываться от российского контента. Однако YouTube и Google продолжают показывать в выдаче русский, даже если запрос сделан на украинском языке. Читайте в материале ТСН.ua как избавиться от русскоязычной выдачи в поиске раз и навсегда.
Простую и понятную всем украинцам инструкцию предложила в твиттере блоггер и редактор Екатерина Ятель. Она описала, как быстро настроить интернет-сервисы, чтобы навсегда избавиться от русскоязычной выдачи в поиске.
Инструкция, чтобы избавиться от русскоязычной выдачи в поиске Google
- Авторизируйтесь в Google.
- Зайдите на поисковый сервис Google.com и выберите снизу вкладку "Настройки" — "Настройки поиска" — "Языки".
- Удалите русский из списка, а затем добавьте украинский и другие языки, которые вы хотите. При этом украинский язык нужно установить по умолчанию.
- Google будет предлагать подсказки, но старайтесь на них не кликать. В противном случае Google снова сгенерирует поиск на русском языке, а это повлияет на будущие результаты.
- Нажмите на ссылку и зайдите в свой аккаунт Google. Найдите вкладку "Личная информация" и скройте вниз страницы, где будет блок "Общие настройки в интернете". Здесь нужно выбрать "Язык".
- Удалите из списка русский и добавьте языки, которыми вы пользуетесь. Украинский язык должен быть по умолчанию.
- Важно отключить автоматическое добавление языков внизу страницы, потому что алгоритмы гугл знают, что украинцы владеют русским языком и добавляют его в список автоматически.
- Не забудьте очистить файлы cookie и кэш в браузере.
Когда вы будете искать что-то в Google не забывайте кликать на кнопку "Инструменты" сверху страницы под строкой поиска. Там можно выбрать язык вручную. Если вы будете так делать, это убедит алгоритм гугл показывать вам в выдаче только результаты на украинском языке.
Дополнительные инструменты, чтобы избавиться от русского языка в Google
Если вы пользуетесь браузером Chrome, можете установить плагин " Кроткая украинизация ". Его советует пользователь Станислав Бондер. Этот плагин тоже будет работать и на смартфоне.
Перед установкой его убедитесь, что на вашем телефоне не используется русский язык. Чтобы сделать это:
- Выберите "Общие настройки";
- Тогда "Язык и регион".
- Если среди перечня языков есть русский – его нужно удалить.
Освобождаемся от русского контента в YouTube
Здесь сделать это сложнее, ведь сервис не предлагает возможности настройки языка.
К сожалению, даже если вы ищете только на украинском языке, YouTube все равно будет показывать вам и русскоязычные видео. Если кликнуть хотя бы один из них, в выдаче появится немало русского. Причина достаточно проста – российского контента в сервисе сейчас гораздо больше, а алгоритм ютуб знает, что украинцы владеют русским языком.
Что делать в этом случае? Екатерина Ятель рекомендует следующие действия:
- Из истории просмотра и поиска удалить все видео на русском языке.
- Проверьте подписки и удалите русские каналы, если они есть.
- На главной странице сервиса кликать "Не интересующий канал" на всех русскоязычных видео.
- Последнюю процедуру нужно выполнять регулярно, чтобы ютуб понял, что вам не нужно показывать видео на русском языке.
Конечно, стоит набраться терпения, ведь русскоязычные видео исчезнут с вашей выдачи в YouTube только через несколько месяцев.