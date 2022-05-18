Как избавиться от русской выдачи в Google, YouTube / Фото: Pexels

Избавляемся от русскоязычной выдачи в поиске YouTube и Google: простая инструкция для украинцев

Избавляемся от русскоязычной выдачи в поиске YouTube и Google: простая инструкция для украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины многие украинцы стали отказываться от российского контента. Однако YouTube и Google продолжают показывать в выдаче русский, даже если запрос сделан на украинском языке. Читайте в материале ТСН.ua как избавиться от русскоязычной выдачи в поиске раз и навсегда.

Простую и понятную всем украинцам инструкцию предложила в твиттере блоггер и редактор Екатерина Ятель. Она описала, как быстро настроить интернет-сервисы, чтобы навсегда избавиться от русскоязычной выдачи в поиске.

Инструкция, чтобы избавиться от русскоязычной выдачи в поиске Google

Авторизируйтесь в Google. Зайдите на поисковый сервис Google.com и выберите снизу вкладку "Настройки" — "Настройки поиска" — "Языки". Как избавиться от российской выдачи в Google / Фото: ТСН.ua Удалите русский из списка, а затем добавьте украинский и другие языки, которые вы хотите. При этом украинский язык нужно установить по умолчанию. Как избавиться от российской выдачи в Google / Фото: ТСН.ua Google будет предлагать подсказки, но старайтесь на них не кликать. В противном случае Google снова сгенерирует поиск на русском языке, а это повлияет на будущие результаты. Нажмите на ссылку и зайдите в свой аккаунт Google. Найдите вкладку "Личная информация" и скройте вниз страницы, где будет блок "Общие настройки в интернете". Здесь нужно выбрать "Язык". Как избавиться от российской выдачи в Google / Фото: ТСН.ua Удалите из списка русский и добавьте языки, которыми вы пользуетесь. Украинский язык должен быть по умолчанию. Важно отключить автоматическое добавление языков внизу страницы, потому что алгоритмы гугл знают, что украинцы владеют русским языком и добавляют его в список автоматически. Как избавиться от российской выдачи в Google / Фото: ТСН.ua Не забудьте очистить файлы cookie и кэш в браузере.

Когда вы будете искать что-то в Google не забывайте кликать на кнопку "Инструменты" сверху страницы под строкой поиска. Там можно выбрать язык вручную. Если вы будете так делать, это убедит алгоритм гугл показывать вам в выдаче только результаты на украинском языке.

Как избавиться от российской выдачи в Google / Фото: ТСН.ua

Дополнительные инструменты, чтобы избавиться от русского языка в Google

Если вы пользуетесь браузером Chrome, можете установить плагин " Кроткая украинизация ". Его советует пользователь Станислав Бондер. Этот плагин тоже будет работать и на смартфоне.

Перед установкой его убедитесь, что на вашем телефоне не используется русский язык. Чтобы сделать это:

Выберите "Общие настройки"; Тогда "Язык и регион". Если среди перечня языков есть русский – его нужно удалить.

Освобождаемся от русского контента в YouTube

Как избавиться от русского контента на YouTube / Фото: Pexels

Здесь сделать это сложнее, ведь сервис не предлагает возможности настройки языка.

К сожалению, даже если вы ищете только на украинском языке, YouTube все равно будет показывать вам и русскоязычные видео. Если кликнуть хотя бы один из них, в выдаче появится немало русского. Причина достаточно проста – российского контента в сервисе сейчас гораздо больше, а алгоритм ютуб знает, что украинцы владеют русским языком.

Что делать в этом случае? Екатерина Ятель рекомендует следующие действия:

Из истории просмотра и поиска удалить все видео на русском языке. Проверьте подписки и удалите русские каналы, если они есть. На главной странице сервиса кликать "Не интересующий канал" на всех русскоязычных видео. Последнюю процедуру нужно выполнять регулярно, чтобы ютуб понял, что вам не нужно показывать видео на русском языке.

Конечно, стоит набраться терпения, ведь русскоязычные видео исчезнут с вашей выдачи в YouTube только через несколько месяцев.