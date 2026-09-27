«Избегайте мест массового скопления»: в одной из областей предупредили о новых атаках

В Сумской области призвали избегать людных мест / © Getty Images

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В Сумской области сохраняется постоянная угроза новых вражеских атак, в том числе с применением управляемых авиационных бомб. Именно поэтому местные власти призывают не собираться в местах массового скопления людей.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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В Сумской области советуют избегать мест массового скопления людей

Как сообщает областная военная администрация, россияне и дальше системно целят по гражданским объектам и мирным жителям региона.

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«Без неотложной необходимости избегайте открытых пространств и мест массового пребывания людей, в том числе больших общественных и развлекательных локаций», — пишут в ОВА.

Не стоит пренебрегать уведомлениями воздушной тревоги всех уровней. Каждая воздушная тревога должна быть сигналом к предельной внимательности и четкому соблюдению правил безопасности.

Также лучше заранее выяснить расположение ближайших укрытий рядом с точками вашего ежедневного пребывания — у дома, работы или мест, которые вы часто посещаете.

Если же возможности быстро добраться до укрытия нет, важно соблюдать правила «двух стен» — выбирайте наименее уязвимую зону в здании и держитесь подальше от стеклянных поверхностей, окон и балконов.

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«Берегите себя и своих близких. Не пренебрегайте правилами безопасности, это может спасти жизнь», — добавили в ОВА.

Россияне терроризируют Сумскую область

Напомним, россияне нанесли массированный удар дронами по городу Тростянец Сумской области, в результате чего были уничтожены все местные автозаправочные станции. Из-за обстрела значительные повреждения получила топливная инфраструктура города, а также пострадали люди. По информации ОВА, враг системно атакует такие объекты в области, чтобы усложнить логистику и обеспечение.

Несмотря на то, что на заправках функционировала антидроновая и инженерная защита, оборонные меры не выдержали прицельной и массированной атаки БпЛА.

Чтобы решить проблему с топливом, местные власти совместно с владельцами АЗС прорабатывают развертывание мобильных автозаправочных станций. Они будут служить резервным источником поставок для жителей, а также экстренных, коммунальных и других критически важных служб.

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