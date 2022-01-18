Избежать не удастся: в Минздраве заявили об ожидаемой вспышке "Омикрона" в Украине

Избежать не удастся: в Минздраве заявили об ожидаемой вспышке "Омикрона" в Украине

Украинцев просят соблюдать правила карантина и вакцинироваться.

Медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за потенциальной вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщили в Минздраве.

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"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили важность соблюдения противоэпидемических правил украинцами, ведь темпы заболеваемости постепенно растут. Эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:

правильное использование защитных масок (чтобы закрывали рот и нос)

соблюдение дистанции (1,5 м)

регулярное мытье рук

вакцинация от COVID-19

"Невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс вакцинации", — уточнили в Минздраве.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 января зафиксировано 8 558 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 188 человек. Выздоровел 5761 пациент. За сутки вакцинирован 80 921 украинец.

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