Избежать вручения повестки больше не удастся: Кабмин утвердил новые правила

Повестка будет считаться врученной даже при проставлении почтовой отметки об отсутствии адресата.

Правительство утвердило новые правила проведения призыва военнообязанных граждан, которые в частности устанавливают порядок вручения повесток. Теперь повестка будет считаться врученной даже если почта не найдет адресата по месту жительства или в случае видеофиксации отказа военнообязанного разговаривать с представителями ТЦК.

Постановление Кабмина от 16 мая 2024г. №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" опубликовано на правительственном портале вечером пятницы, 17 мая, накануне вступления в силу нового закона о мобилизации.

Новый порядок вручения повесток предполагает, что помимо личного вручения повестки можно посылать средствами почтовой связи.

В случае личного вручения повестки надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК считается:

личная подпись о получении повестки;

видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием;

видеофиксация отказа от получения повестки или отказа от общения с уполномоченным лицом.

Повестки, отправленные почтой по адресу, указанному в военно-учетных данных, считаются врученными при любых условиях. Дата вручения повестки определяется одной из отметок почтового оператора:

о получении почтового отправления адресатом;

об отказе получить почтовое отправление;

об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, сообщенному ТЦК при уточнении учетных данных.

То есть, согласно пункту 41 Порядка проведения призыва, повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанного не смогут найти по месту жительства ни представители ТЦК, ни почтовый оператор.

Напомним, адвокат рассказал, как будет действовать закон о мобилизации с 18 мая. Юрий Танасийчук отметил, что новый закон о мобилизации должен пройти переходный период.

Читайте также ведущие новости дня: