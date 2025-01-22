Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: омбудсмен возмутилась призывами к расправе

Следствием установлено, что к издевательству над 12-летней девочкой в Белой Церкви были причастны 10 детей. Не все они применяли к ней физическое насилие, но психологически над жертвой издевались все.

Об этом сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук в эфире телеканала "Эспрессо".

"Всем детям инкриминируют пытки", — сказала она.

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По ее словам, за такие действия должны быть наказаны и сами дети и их родители.

Дарья Герасимчук отметила, что ее возмущают призывы к расправе над детьми, отметив, что их такими воспитали их родители, которые должны разделить ответственность.

"Должно быть честное расследование и наказание", — подчеркнула она.

Герасимчук также сообщила, что пострадавшая девочка получает психологическую помощь от ювенальной полиции и местных властей. Также семью пострадавшего сопровождают адвокаты.

Напомним, в среду, 22 января, в Белой Церкви суд избрал меру пресечения 16-летнему подростку, подозреваемого в избиении 12-летней девочки. Видео жестокого избиения облетело Сеть и вызвало волну негодования.

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