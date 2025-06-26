Избиение "азовца" Кориневича: Нацгвардия отреагировала на скандал

Андрей Кориневич

Нацгвардия Украины прокомментировала избиение офицера 12-й бригады специального назначения «Азов» Андрея Кориневича, состоявшегося в Ивано-Франковске 13 июня.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НГУ.

Нацгвардия осудила «любые противоправные действия, в том числе в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям».

Инцидент с Кориневичем в НГУ назвали «неприемлемым».

В то же время, в Нацгвардии решили не упоминать, что к избиению их бойца могут быть причастны военные из Третьей штурмовой бригады. Также в НГУ решили не комментировать, действительно ли есть конфликт между бригадой Нацгвардии «Азов» и Третьей штурмовой.

НГУ лишь обтекаемо заметила, что «сохранение правопорядка и взаимного уважения между военнослужащими разных подразделений является фундаментом сплоченности сектора безопасности и обороны Украины».

«Главное: нужно всегда помнить, что у нас общий враг — это РФ, и мы должны быть в единстве в борьбе против него. Национальная гвардия Украины продолжит сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы все обстоятельства происшествия были установлены, а правовая оценка действиям причастных лиц — предоставлена в соответствии с действующим законодательством Украины», — подытожили в пресс-службе.

