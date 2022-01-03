Избиение депутата в Херсоне из-за замечаний: появились подробности

Хулиганы догнали мужчину и избили.

В Херсоне трое неизвестных избили депутата городского совета. Полицейские уже установили личность одного из них, сейчас идет досудебное расследование.

Об этом сообщили на странице полиции Херсонской области.

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В полицию обратился 52-летний херсонец Игорь Осауленко, депутат городского совета. По его словам, он с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками по улице Тарле. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных начали бросать петарды. Тогда между группами мужчин возникла словесная перепалка, неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Депутата несколько раз ударили по лицу, а нападавшие скрылись.

В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из трех неизвестных, причастных к избиению потерпевшего.

В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Это карается штрафом до 850 гривен или общественными работами сроком до двухсот часов, или исправительными работами сроком до одного года. Продолжается досудебное расследование.

Игорь Осауленко – депутат горсовета от "Европейской солидарности", волонтер, основатель и руководитель волонтерской общественной организации "Херсонская Чайка", военный врач, ветеран войны на Донбассе.

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Напомним, в пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль, в котором находились депутат одной из ОТГ Херсона вместе с женой. Злоумышленники напали и избили супругов.

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