Избиение девочки в Белой Церкви: из-за чего произошел конфликт и как накажут виновных

На днях в сети распространили видео, на котором видно, как группа подростков издевается и требует денег у девочки. Ее били руками, ногами, приклеивали к голове использованную жевательную резинку и распыляли неизвестное газообразное вещество в лицо.

ТСН.ua собрал все, что известно о причинах конфликта и кто понесет за это ответственность

В Киевской области жестоко издевались над девушкой

В соцсети распространили видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой. В его описании отметили, что событие происходило в Белой Церкви Киевской области.

Подростки били девушку ногами, руками, клеили на голову жевательную резинку и требовали деньги – 15 тысяч гривен. В частности, злоумышленники отобрали у нее мобильный телефон, а издевательство снимали на видео.

Удары по телу девушки наносили как ребята, так и девушки. Один из участников избиения воскликнул:

"Научись отвечать за слова и свои уступки, с**а", — и добавил, что "она "сорваться" еще хотела".

Также, на одном из видео слышно, как девочке говорят, что ее "закопают в луже". А после слов "праздник приближается" и изречения " день святого избиения " один из присутствующих начал читать "Отче наш".

В этот момент девочке снова распылили в лицо неизвестное вещество и нанесли удар по голове.

Также на видео слышно: "Чтобы до пятницы были "бабки". Кроме этого, из видео становится понятным, что конфликт произошел вроде бы из-за распространения каких-то сведений о подростках, выразивших свое возмущение из-за того, что определенную информацию могут узнать правоохранители."

В Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой

Потерпевшей всего 12 лет

Как стало известно впоследствии, у пострадавшей только 12 лет, а избивали ее 15-летний и 16-летний подростки и 12-летняя девушка.

В окружении потерпевшей ситуацию для ТСН.ua прокомментировали так: "Пострадавшая девочка является переселенкой. Она дружила с частью тех, кто есть на этом видео. Среди них тоже есть также девочка-переселенка. Возможно, конфликт произошел из-за мести девушек друг другу из-за высказываний. Кроме этого, по слухам, конфликту предшествовало то, что вроде бы одна из девушек подложила под дверь другой что-то опасное. это была или нет — установит следствие".

По данным оцепления потерпевшей, отец последней является военнослужащим.

Кроме того, как выяснил ТСН.ua, во время общения с правоохранителями отец одного ребенка, который был на видео и избивал девочку, вел себя вызывающе. Говорил, что вы еще докажете, что это мой ребенок, говорил, что наймет адвоката.

В частности, в сети пишут, что родной брат и двоюродный брат потерпевшей девочки сейчас воюют на передовой.

Что говорят в полиции

По факту избиения школьницы в Белой Церкви полиция открыла уголовное производство. В полиции Киевской области ТСН.ua рассказали, что сообщение от матери об избиении дочери поступило в полицию 11 января.

В ходе проверки правоохранителей выяснили, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. Чтобы запугать девушку, 16-летний подросток стал ей угрожать, потом ударил и распилил ей в лицо газовый баллончик. Кроме того, фигурант оказывал по отношению к потерпевшей психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.

20 января следователи сообщили о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательств средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сначала правоохранители по факту избиения девушки начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 УК (Умышленное легкое телесное повреждение). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественных работ на срок до 200 часов, или исправительных работ на срок до одного года. За действия своих несовершеннолетних детей будут отвечать родители.

А на следующий день 21 января полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников избиения: теперь досудебное расследование продолжается по факту пыток (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Впоследствии начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан сообщил, что в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви участвовали 10 подростков. Имена участников уже установлены.

Что стало причиной конфликта

Тетя девочки Натальи Яковлева-Демеденко в Facebook сообщила, что девушку могли пытать из-за наркотиков.

По ее словам, за две недели до этой истории одна из обидчиц, имеющихся на видео, предложила ее племяннице "травку". Она отказалась, но рассказала об этом другим девушкам. За это девушка и "поплатилась".

"Да, там есть разговор о наркотиках за что она и просила прощения и должна принести деньги. Девушка в черном костюме две недели назад предлагала траву ее, но она отказалась и рассказала "подружкам" в школе и это дошло до этой несовершеннолетней девушки в черном костюме", – говорится в сообщении тети.

Пользователь Олег Ущенко также поддерживает версию наркотиков. По его мнению, издевательство записали на видео и выкладывали в соцсетях, очевидно, что для того, чтобы запугать других. Мужчина утверждает, что один из малолетних обидчиков якобы имеет родственников в правоохранительных органах.

В свою очередь Василий Богдан Начальник сообщил, что конфликт между подростками возник из-за слухов, которые потерпевшая девочка вроде бы распространяла относительно нескольких участников происшествия. Также она якобы повредила дверь в квартиру, в которой проживает одна из участниц нападения. За их починку у девочки и требовали средства.

"Конфликт между участниками возник из-за слухов разного характера, которые потерпевшая вроде бы распространяла о нескольких участниках события... К сожалению, подростки решили выяснить отношения именно таким образом – из-за совершения правонарушения.

Мать потерпевшей прокомментировала рассказала о состоянии дочери

В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua мать девочки, госпожа Ксения на вопрос журналиста о нынешнем состоянии ребенка ответила так: "Дочь держится, к расследованию пока претензий нет".

На уточняющий вопрос о том, какое наказание она потребует для обидчиков дочери, женщина ответила так: "Ну не убивать их это точно".

Реакция общества

Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский отреагировал на инцидент избиения 12-летней девушки в Киевской области.

"И как Председатель службы Украины по делам детей, и как гражданин, и как отец – я глубоко возмущен этим случаем. Мы уже направили обращение ко всем компетентным органам. Поверьте, каждый причастный к этому насилию понесет заслуженное наказание", — отметил Петр Добромильский. соцсети.

Кроме того, он отметил, что нужно реагировать не только на уже совершенные правонарушения, но и предотвращать их.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель в Киевской области Никита Козыренко взял расследование дела об избиении девушки под личный контроль.

По словам омбудсмана, Козыренко встретился с руководством полиции в Белоцерковском районе, а представители офиса пообщались с родственниками потерпевшей и директором школы, где учатся ученики, причастные к происшествию.

Прокомментировал инцидент украинский певец Тарас Тополя. На своей странице в Facebook он отметил, что группа "Антитела" будет следить за развитием событий вокруг этой истории.

Украинский адвокат Маси Найем предложил свою помощь в защите. Об этом он написал в комментарии к сообщению тети пострадавшей девочки.

Массе Наем предлагает помощь/Скриншот

Образовательная омбудсменка Надежда Лещик в комментарии для ТСН.ua рассказала, что любое насилие, унижение чести и достоинства человека, где бы оно ни произошло и кем бы ни было совершено – неприемлемо.

"То, что мы видим на видео, распространенном в социальных сетях, откровенно ужасает: группа подростков издевается над другой девочкой-подростком, бьют, унижают. Такие действия способны влиять не только на физическое здоровье обидевшего ребенка, но и на ее психологическое состояние", – рассказала ТСН.ua Надежда Лещик.

Надежда Лещик подчеркнула, что после такой ситуации в учебном заведении, где учатся эти дети, должна быть проведена соответствующая работа психолога со всеми сторонами – пострадавшим ребенком, детьми, совершившими издевательства, и их родителями, а также воспитательные мероприятия.

Временный исполняющий обязанности руководителя Киевской ОВ Николай Калашник отметил, что сейчас потерпевшей девочке оказывается вся необходимая помощь. Также он добавил, что этот инцидент находится на контроле у руководства, и призвал людей воздержаться от призывов к самосуду.

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