Избиение девочки в Белой Церкви: стало известно, есть ли среди фигурантов родственники влиятельных лиц

Фигуранты дела по избиению девочки в Белой Церкви раньше не испытывали проблем с полицией и не состояли на учете. Информация о том, что их родители работают в правоохранительных органах или государственных должностях, не подтвердилась.

Об этом рассказал руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой на брифинге.

"На данный момент отсутствует какая-либо информация о том, что участники события или их родители являются чиновниками или правоохранителями. Этот вопрос также тщательно проверяется. Некоторые родители фигурантов воюют в Вооруженных силах Украины, защищают наше государство. Мы благодарим их за это. Также среди родителей есть те, кто умер, те, кто не работает, и те, кто имеет работу. Это факты, которые я хочу зафиксировать", – отметил Луговой.

По его словам, пострадавшую девочку поддерживают психологи городского совета и полиции. Она также получает юридическую поддержку. Сейчас продолжается медицинское обследование, и окончательные выводы о её здоровье будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, на днях Сеть облетела видео избиения девочки в Белой Церкви Киевской области. Ее били руками, ногами, приклеивали к голове использованную жевательную резинку и распыляли неизвестное газообразное вещество в лицо.

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