Избиение до смерти 25-летнего украинца правоохранителями в Польше: очевидцы рассказали хронологию событий

Сейчас дело жестокого избиения Дмитрия правоохранителями расследуют.
В Польше в конце после избиения умер 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. Парень попал в вытрезвитель, где поддался пыткам со стороны польских полицейских.
Хронологию событий, которые привели к трагедии, попытались восстановить наши соотечественники в Польше в группе "З дому додому".
Дмитрий Никифоренко работал в Польше с 2017 года. По профессии был газовым техником, прошел службу в армии. Встречался с девушкой, с которой планировал жениться.
30 июля этого года полицейские избили Дмитрия до смерти в городе Вроцлав, где он проживал и работал.
Хронология событий того вечера:
- сначала водитель автобуса вызвал медиков, потому что Дмитрий, якобы, разговаривал сам с собой и бился головой в стекло.
- медики, выяснив, что парень пьян, вызвали полицейских.
- полицейские отвезли Дмитрия в вытрезвитель.
- Дмитрий, по их словам, кусался и агрессивно себя вел. Его заковали в наручники, били, задували газом.
- парень потерял сознание.
- приехала скорая, медики пытались реанимировать украинца, но безуспешно.
Друзья описывают Дмитрия как спокойного, неконфликтного человека. Выпивал редко, если выпивал — становился скорее добрее чем агрессивным.
На следующий день девушка Дмитрия начала волноваться и парня стали разыскивать.
Когда друзья украинца обратились в полицию, там им сказали, что о Дмитрии им ничего неизвестно.
"Это очень важный момент, ведь полицейские к тому времени уже должны были знать о ЧП. Вполне вероятно, они надеялись, что Дмитрия особо никто не будет искать. В полиции о смерти парня начали говорить только тогда, когда родные обратились в украинское консульство, а консульство в свою очередь дало запрос на правоохранительные органы республики Польша на соответствующем официальном уровне. Но в полиции родным не дали достоверной информации, а сказали, что Дмитрий был задержан в рамках какого-то дела и погиб", — сообщают украинцы в Польше.
Отмечается, что через несколько дней полицейские нашли двоюродную сестру Дмитрия и начали допрашивать ее, не злоупотреблял ли парень наркотиками. У девушки сложилось впечатление, что от нее хотели услышать, что Дмитрий имел проблемы с наркотиками.
- 8 августа, дело было передано в прокуратуру с пометкой "Превышение служебных полномочий".
- 14 августа тело Дмитрия привезли в Украину за счет работодателя.
- 15 августа Дмитрия похоронили на Винниччине. Друзья парня утверждают, что его тело при погребении было не узнать.
- 2 сентября польская газета "Wyborcza" опубликовала собственное расследование. И только после этой публикации начальник полиции отстранил 4 полицейских от службы.
- 4 сентября украинское посольство направило польскому МИДу ноту с просьбой провести честное и беспристрастное расследование этого дела.
- 4 сентября под стенами полиции во Вроцлаве состоялась акция протеста. Детали, фото и видео можно посмотреть в комментариях.
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