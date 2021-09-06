Избиение до смерти 25-летнего украинца правоохранителями в Польше: очевидцы рассказали хронологию событий

Сейчас дело жестокого избиения Дмитрия правоохранителями расследуют.

В Польше в конце после избиения умер 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. Парень попал в вытрезвитель, где поддался пыткам со стороны польских полицейских.

Хронологию событий, которые привели к трагедии, попытались восстановить наши соотечественники в Польше в группе "З дому додому".

Дмитрий Никифоренко работал в Польше с 2017 года. По профессии был газовым техником, прошел службу в армии. Встречался с девушкой, с которой планировал жениться.

30 июля этого года полицейские избили Дмитрия до смерти в городе Вроцлав, где он проживал и работал.

Хронология событий того вечера:

сначала водитель автобуса вызвал медиков, потому что Дмитрий, якобы, разговаривал сам с собой и бился головой в стекло.

медики, выяснив, что парень пьян, вызвали полицейских.

полицейские отвезли Дмитрия в вытрезвитель.

Дмитрий, по их словам, кусался и агрессивно себя вел. Его заковали в наручники, били, задували газом.

парень потерял сознание.

приехала скорая, медики пытались реанимировать украинца, но безуспешно.

Друзья описывают Дмитрия как спокойного, неконфликтного человека. Выпивал редко, если выпивал — становился скорее добрее чем агрессивным.

На следующий день девушка Дмитрия начала волноваться и парня стали разыскивать.

Когда друзья украинца обратились в полицию, там им сказали, что о Дмитрии им ничего неизвестно.

"Это очень важный момент, ведь полицейские к тому времени уже должны были знать о ЧП. Вполне вероятно, они надеялись, что Дмитрия особо никто не будет искать. В полиции о смерти парня начали говорить только тогда, когда родные обратились в украинское консульство, а консульство в свою очередь дало запрос на правоохранительные органы республики Польша на соответствующем официальном уровне. Но в полиции родным не дали достоверной информации, а сказали, что Дмитрий был задержан в рамках какого-то дела и погиб", — сообщают украинцы в Польше.

Отмечается, что через несколько дней полицейские нашли двоюродную сестру Дмитрия и начали допрашивать ее, не злоупотреблял ли парень наркотиками. У девушки сложилось впечатление, что от нее хотели услышать, что Дмитрий имел проблемы с наркотиками.

8 августа, дело было передано в прокуратуру с пометкой "Превышение служебных полномочий".

14 августа тело Дмитрия привезли в Украину за счет работодателя.

15 августа Дмитрия похоронили на Винниччине. Друзья парня утверждают, что его тело при погребении было не узнать.

2 сентября польская газета "Wyborcza" опубликовала собственное расследование. И только после этой публикации начальник полиции отстранил 4 полицейских от службы.

4 сентября украинское посольство направило польскому МИДу ноту с просьбой провести честное и беспристрастное расследование этого дела.

4 сентября под стенами полиции во Вроцлаве состоялась акция протеста. Детали, фото и видео можно посмотреть в комментариях.

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