Избиение генерала СБУ на Закарпатье: контрразведчикам объявили подозрения – детали дела

На Закарпатье сотрудники военной контрразведки вывезли в лес генерала СБУ и избили его.

В Ужгородском районе три работника военной контрразведки избили 62-летнего генерала СБУ Виктора Микулина, экс-ректора академии СБУ и бывшего заместителя председателя Закарпатской ОГА. Об этом инциденте в конце июня сообщил журналист Виталий Глагола.

Так, в ресторане "Три Туза" в Большой Доброне началась драка, во время которой неизвестные ударили помощника народного депутата и набросились на генерала СБУ Виктора Микулина. По информации журналиста, среди участников избиения был начальник 4-го отдела управления военной контрразведки Закарпатья полковник Андрей Панарин.

Как пишет издание Zaxid.net, Виктор Микулин утверждает, что нетрезвые контрразведчики пытались выбить из него "признание в шпионаже в пользу Венгрии".

О деталях этого дела стало известно с определения Ужгородского горрайонного суда об избрании мер подозреваемым. В материалах дела указано, что одним из подозреваемых в избиении и похищении генерала является старший оперуполномоченный одного из отделов департамента военной контрразведки СБУ, майор Юрий Рубиш. Известно, что он служит СБУ с 2021 года и назначен на новую должность в мае 2023 года.

По версии следствия, 23 июня Юрий Рубиш вместе с другими сотрудниками СБУ отдыхал в гостинично-ресторанном комплексе "Три Туза". Около 16:10 Юрий Рубиш подошел к компании за соседним столиком, где отдыхал экс-ректор академии Службы безопасности генерал Виктор Микулин вместе с двумя гражданами Словакии и уроженцем Иордании. Представившись сотрудником СБУ, он попросил предоставить документы для проверки.

Виктор Микулин утверждает, что Юрий Рубиш был нетрезв, поэтому подошел к столику, за которым сидели его компания, и попросил его успокоить. После этого между обеими компаниями началась потасовка, Виктор Микулин пошел на парковку, где майор его догнал и избил. Тогда к ним подошел мужчина из компании сотрудников СБУ, которого свидетели опознали в качестве полковника одного из отделов департамента военной контрразведки СБУ, и пытался выбить признание в том, что Виктор Микулин якобы работает на венгерские спецслужбы. В процессе избиения он забрал его мобильный телефон и документы.

Позже Юрий Рубиш вызвал в ресторан водителя служебного автомобиля и вместе с сообщником затащил Виктора Микулина на заднее сиденье и поехали в направлении Ужгорода. В автомобиле сотрудники СБУ продолжали избивать мужчину с требованием признаться в шпионаже, выдать пароли и явочные квартиры и разблокировать личный телефон. В это время свидетели вызвали полицию на место инцидента.

Вскоре служебный автомобиль СБУ остановился на обочине возле села Холмок, куда подъехал автомобиль Škoda Octavia, из которого вышел неустановленный следствием мужчина и надел на голову Виктора Микулина картонную коробку. Вскоре они приехали во двор дома на окраине Ужгорода, напротив спорткомплекса, где снова его избили и увезли в Чоп. Около 18:00 мужчину отпустили.

После этого Виктор Микулин обратился в полицию и больницу. Он утверждает, что в медучреждение к нему приходили подозреваемые и угрожали, после чего он вызвал полицию.

23 июня следователи Госбюро расследований открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 127 (похищение человека), ч. 2 ст. 146 (пытки), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ. 30 июня Юрию Рубишу и его сообщнику, уроженцу Кременчуга, начальнику отдела одного из управлений военной контрразведки СБУ, сообщили о подозрении по этим трем статьям, совокупно им грозит до 12 лет лишения свободы.

3 июля Ужгородский горрайонный суд избрал майору Юрию Рубишу меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога.

Напомним, в Луцке к 11 годам лишения свободы приговорили мужчину, который вывез в лес 15-летнюю девушку и дважды ее изнасиловал.

Читайте также: