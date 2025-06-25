Избиение Кориневича: почему "Азов" и Третья штурмовая повздорили

Боец "Азова" Андрей Кориневич

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На днях в Украине разгорелся скандал из-за избиений в Ивано-Франковске военной бригады НГУ «Азов» Андрея Кориневича. Дело получило еще большую огласку, когда Кориневич заявил, что на него якобы напали военные Третьей отдельной штурмовой бригады.

Все детали скандала выяснялТСН.ua.

Что известно об избиении военного Андрея Кориневича

Вечером 13 июня 2025 года в Ивано-Франковске двое неизвестных напали на военнослужащего бригады Нацгвардии «Азов» Андрея Кориневича и скрылись. Бойца доставили в больницу.

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«Любые друзья, начну словами классика, со мной все хорошо, получил немного по телу, ногам, рукам и голове. Жив, ничего не сломали, с головой все хорошо. Нападавших было двое, быстро подбежали, избили, но прохожие не дали им сделать все до конца. Нападающих уже ищут», — рассказывал сначала сам Кориневич.

Он отмечал, что не знает мотивов нападающих.

Громкое заявление Кориневича

Однако через неделю, 23 июня, Андрей Кориневич записал видеообращение, в котором заявил, что его нападающие — бойцы Третьей штурмовой бригады.

Как признается боец, в первые секунды он подумал, что это обычные грабители. Но они не похитили ни личные вещи, ни авто.

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«Впоследствии, полиция установила личности всех нападающих. Моему удивлению не было предела, когда оказалось, что люди, совершившие нападение на меня — военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады, тесно связанные с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Белецким», — отметил он.

Кориневич заявил, что одного из нападающих зовут Семен Клок с позывным «Малыш». нетрезвом состоянии без прав. Кроме этого, по словам Кориневича, в октябре 2024 года Клок едва не застрелил из табельного оружия офицера Нацгвардии Украины.

«Тот (офицер Нацгвардии» — ред.) просто проходил мимо бара, возле которого Клок разговаривал с кем-то из своих знакомых. Семен сказал офицеру НГУ не ходить здесь, потому что они говорят, на что получил вполне логичный ответ «что буду ходить, где хочу». Несколько секунд и Клок стреляет человеку в живот. Офицер НГУ выжил. А дело замяли», — утверждает Кориневич.

Второй нападающий Кориневич заявил, что знает лично. Это Василий Бондаренко с позывным «Вися». Когда-то они служили вместе в «Азове»

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По утверждению Кориневича, Бондаренко якобы был судим за вооруженное нападение на инкассаторов, а также находился в международном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

Во время нападения, как пишет Кориневич, в машине находился еще один человек по имени Максим Белогуб, также служащий в 3-й ОШБр. Судимости у него нет.

Четвертым нападающим, как заявляет «азовец», оказался Сергей Цыганчук с позывным «Сова», ранее не судимый. По словам Кориневича, Цыганчук — его бывший побратим, с которым он не общался с 2017 года.

Также Андрей Кориневич высказал громкие обвинения в адрес командующего 3 армейского корпуса Андрея Белецкого.

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«Почему напали именно на меня? Я не знаю. Возможно, потому, что служу в „Азове“ со времен командования Белецкого. Или потому, что я на момент нападения находился в Ивано-Франковске, где организовать такое, наверное, легче, чем в Киеве. Но я хорошо знаю Андрея Белецкого. И понимаю, что без его согласия или даже прямого указания такие вещи не происходят», — пишет Кориневич.

Военный удивил заявлением, что якобы за Белецким «давно тянется крайне сомнительный репутационный шлейф: разнообразный криминал, крышевание, рэкет и, говорят, даже убийства».

Скриншот-отрывок с поста Кориневича

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

Комментарий «Азову»

На инцидент отреагировали в самой бригаде «Азов». Там отметили, что осуждают подобные действия и требуют скорейшего привлечения нападающих к ответственности.

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«Нападения на украинских военнослужащих, какими бы мотивами ни руководствовались злоумышленники, недопустимы и должны получить решительную и однозначную реакцию от правоохранительных органов и украинского общества», — говорится в официальном заявлении бригады.

В «Азове» также утверждали, что нападающие являются военнослужащими 3-й отдельной штурмовой бригады. В пресс-службе утверждают, что один из нападавших в октябре 2024 года «из табельного оружия выстрелил посреди улицы в живот офицеру НГУ, но не получил никакого наказания».

Военный бригады «Азов», командир защиты «Азовстали» Святослав Калина Паламарь (Калина) также прокомментировал рассказ Кориневича: «Подлость и преступление. Все причастные к избиению, а возможно попытке убийства военнослужащего должны понести ответ. Те, кто избивал, и те, кто давал такую команду».

Что говорят в Третьей штурмовой

Официально медиа ресурсы Третьей штурмовой бригады скандал не комментировали.

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Скандал прокомментировал заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук. Он резко ответил на критику в адрес своего командира Билецкого и заверил, что «подлости никогда не были среди его принципов».

Дмитрий Кухарчук

Нападение на Кориневича Кухарчук называет провокацией вражеских спецслужб.

«Все выглядит как провокация вражеских спецслужб. Вопрос только в том — играют в темную, делают ли это сознательно?», — пишет Кухарчук.

Также в ответ заместитель командира 3 АК критически отозвался по адресу командиров «Азовстали» из числа «Азова».

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Скриншот-отрывок с поста Дмитрия Кухарчука

«Командование подразделения, которое содержит менее 10 километров фронта, хайпирует на обливании грязью бригады, которая держит шестьдесят. Они обвиняют топовых разведчиков, воюющих с 2014 года, в участии в „спецоперации“ против ноунейма, который является просто чьим-то водителем без боевого опыта. Я верю в порядочность многих в составе 12 бригады НГУ. Но терпящие подобное поведение не имеют права называть себя ни азовцами, ни националистами», — резко отреагировал Кухарчук.

Реакция правоохранителей

Сегодня, 25 июня, в Ивано-Франковской областной прокуратуре сообщили, что за нападение на бойца «Азова» объявили подозрение двум военнослужащим «одной из воинских частей». О какой именно воинской части идет речь, правоохранители не уточняют

«В настоящее время им доложено о подозрениях по факту хулиганства, совершенного по предварительному сговору группой лиц с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины)», — сказали в прокуратуре.

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них мер. Вместе с тем также устанавливается возможная причастность других лиц к совершению преступления, а также цель его совершения.

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Подозреваемые в избиении Кориневича

Кто такой Андрей Кориневич

Андрей Кориневич — майор 12 бригады спецназначения «Азов». Служит в ней с 2015 года. С 2015-го и до начала полномасштабного вторжения в 2022 году Кориневич защищал Красногоровку, Марьинку, участвовал в боях на Светлодарской дуге, неподалеку от Бахмута. Во время полномасштабного вторжения РФ защищал Мариуполь и Азовсталь, откуда и попал в плен. Находился в заключении в печально известной колонии в Оленовке, где оккупанты в результате теракта фактически казнили наших защитников.

После освобождения из плена и реабилитации военный вернулся на военную службу. Участвовал в контрнаступлении в Запорожской области. С мая 2024-го Андрей Кориневич занимается рекрутингом.