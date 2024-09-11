Избиение митрополита Климента: что известно о религиозных или политических мотивах

Угрозы его жизни и здоровью сейчас нет.

В нападении на митрополита Симферопольского и Крымского Климента, в результате которых он получил телесные повреждения, не было религиозных или политических мотивов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии Православной церкви Украины.

В сообщении говорится, что после исследования обстоятельств и из имеющихся показаний и доказательств "нет оснований утверждать о религиозных или политических мотивах инцидента".

"Пострадавшему предоставлена необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни и здоровью сейчас нет", — сообщили в ПЦУ.

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Ранее сообщалось, что поздно вечером 10 сентября митрополит Крымский и Симферопольский Климент, который является также военнослужащим Вооруженных сил Украины, стал жертвой нападения в Киеве. Трое неизвестных остановили его и начали избивать, выкрикивая "Владыка, благословите!", что, по мнению митрополита, свидетельствует о спланированности нападения.

Инцидент произошел около 23:00 возле Михайловского монастыря, где митрополит имеет свою келью.

Напомним, ранее предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний прокомментировал ожидания ПЦУ в связи с принятием нового закона, направленного на защиту украинского религиозного пространства от влияния российских религиозных центров.

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