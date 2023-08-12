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Избиение мужчины патрульным в Одессе: полиция обнародовала свою версию

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Избиение мужчины патрульным в Одессе: полиция обнародовала свою версию

Полиция Одессы / Фото: od.npu.gov.ua

Назначено служебное расследование, полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Сетью распространяется видео, как в Одессе патрульный полицейский ударом повалил мужчину на землю.

Патрульная полиция Одесской области обнародовала в Facebook свою версию происшествия.

"Событие произошло 1 августа. Полицейские пригласили гражданина в управление патрульной полиции с целью рассмотрения дела о возбуждении им правил дорожного движения. Во время разговора и подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении вышеуказанный гражданин начал высказываться нецензурной бранью в сторону работников полиции, также намеренно повредил бланк админпротокола и постоянно проявлял агрессию", – говорят в полиции.

Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения дела. В это время была объявлена воздушная тревога, поэтому патрульные вместе с мужчиной отправились в укрытие.

"По дороге граждан вел себя агрессивно, провоцировал полицейских и высказывался нецензурной бранью, на что был предупрежден патрульными о прекращении правонарушения. Во время конфликта один из полицейских неоднократно предупреждал гражданина о прекращении нарушения, а затем применил физическую силу", — говорят в полиции.

На место происшествия инспекторы вызвали скорую помощь, но мужчина отказался от помощи.

По указанному событию назначено служебное расследование.

Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, в Одессе сотрудник полиции ударом повалил мужчину на землю после того, как тот обозвал полицейского дебилом.

В Одессе сотрудник полиции ударом повалил мужчину на землю

В Одессе сотрудник полиции ударом повалил мужчину на землю

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Дата публикации
Просмотры
935
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