Украина
354
1 мин

"Избиение" мужчины патрульными в Одессе: полиция прокомментировала инцидент

Патрульные уверяют, что «избиения» мужчины в Одессе на самом деле не было. Он получил травму, убегая от полицейских, которые установили, что тот находился в розыске. Как следствие – упал и сломал ключицу.

Катерина Сердюк
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Патрульная полиция

Патрульная полиция / © Shutterstock

Полиция прокомментировала информацию о якобы избиении мужчины патрульными в Одессе. Правоохранители утверждают, что это ложные данные.

Об этом сообщила патрульная полиция Одесской области.

Детали инцидента

В полиции сообщили, что 31 июля патрульные выехали по вызову на ДТП. Оказалось, что один из участников находился в розыска у ТЦК и, пытаясь сбежать с места происшествия, упал.

«Мужчину задержали с применением наручников», — отметили в полиции.

Когда мужчина пожаловался, что ему плохо, на место происшествия вызвали скорую. В больнице ему установили диагноз — перелом ключицы. Травму он получил во время падения.

«Призываем не распространять непроверенную информацию и доверять проверенным источникам», — отметили в полиции.

Ранее в Черкасской области работники ТЦК и СП избили и мобилизовали 65-летнего пенсионера Михаила Л.

Вернувшись домой, он обратился за помощью к медикам. У него обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы, ушиб грудной клетки, травму шейного отдела позвоночника, повышенное артериальное давление.

Правоохранители отказались открывать уголовное производство. Суд наконец-то поставил точку в этой истории. Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

