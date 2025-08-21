- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 354
- Время на прочтение
- 1 мин
"Избиение" мужчины патрульными в Одессе: полиция прокомментировала инцидент
Патрульные уверяют, что «избиения» мужчины в Одессе на самом деле не было. Он получил травму, убегая от полицейских, которые установили, что тот находился в розыске. Как следствие – упал и сломал ключицу.
Полиция прокомментировала информацию о якобы избиении мужчины патрульными в Одессе. Правоохранители утверждают, что это ложные данные.
Об этом сообщила патрульная полиция Одесской области.
Детали инцидента
В полиции сообщили, что 31 июля патрульные выехали по вызову на ДТП. Оказалось, что один из участников находился в розыска у ТЦК и, пытаясь сбежать с места происшествия, упал.
«Мужчину задержали с применением наручников», — отметили в полиции.
Когда мужчина пожаловался, что ему плохо, на место происшествия вызвали скорую. В больнице ему установили диагноз — перелом ключицы. Травму он получил во время падения.
«Призываем не распространять непроверенную информацию и доверять проверенным источникам», — отметили в полиции.
Ранее в Черкасской области работники ТЦК и СП избили и мобилизовали 65-летнего пенсионера Михаила Л.
Вернувшись домой, он обратился за помощью к медикам. У него обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы, ушиб грудной клетки, травму шейного отдела позвоночника, повышенное артериальное давление.
Правоохранители отказались открывать уголовное производство. Суд наконец-то поставил точку в этой истории. Подробности — читайте в материале ТСН.ua.