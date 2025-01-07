Избиение мужчины сотрудниками ТЦК во Львовской области: Лубинец отреагировал на инцидент

Во вторник, 7 января, в Сети распространили видеозапись, на кадрах которой люди в "пикселе" избили мужчину, пытаясь заставить его сесть в автомобиль. В пабликах утверждают, что инцидент произошел во Львовской области, а люди на видео – сотрудники ТЦК и СП во время выполнения мобилизационных действий.

Впоследствии инцидент прокомментировал уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В соцсетях периодически появляется информация, когда, вероятно, работники ТЦК и СП совершают неправомерные действия и нарушают права человека. Отмечаю, что на каждое нарушение в каждом регионе я всегда реагирую должным образом", — написал омбудсмен.

Он отметил, что в таких случаях офис омбудсмена направляет письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка и другие органы власти и охраны правопорядка при необходимости.

"Да, сегодня в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Мой представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также уведомит Государственное бюро расследований (ГБР) в случае подтверждения фактов применения физической силы", – отметил правозащитник.

В случае, если нарушение прав человека будет подтверждено, Дмитрий Лубинец пообещал "требовать надлежащей реакции и привлечения виновных к ответственности" согласно действующему законодательству Украины.

Напомним, Львовский областной ТЦК отреагировал на скандал, где трое его работников затягивали мужчину в бус и жестоко били по ногам. В ТЦК объяснили, что применили к мужчине силу, потому что он якобы начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо.

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