Избиение подростками 12-летней девочки в Белой Церкви: полиция выяснила причины конфликта

В избиении 12-летней девочки в Белой Церкви участвовали 10 подростков. Имена участников уже установлены. А сам конфликт возник из-за слухов, которые потерпевшая якобы распространяла в отношении нескольких напавших.

Об этом сказал начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан в эфире "Мы — Украина".

По его словам, конфликт между подростками возник из-за слухов, которые потерпевшая девочка вроде бы распространяла относительно нескольких участников происшествия. Также она якобы повредила дверь в квартиру, в которой проживает одна из участниц нападения. За их починку у девочки и требовали деньги.

"Конфликт между участниками возник из-за слухов разного характера, которые пострадавшая вроде бы распространяла о нескольких участниках происшествия... К сожалению, подростки решили выяснить отношения именно таким образом – из-за совершения правонарушения. По состоянию на данный момент полиция установила 10 участников данного события – в возрасте от 10 до 16 лет. Среди них – 16-летний парень, ему сообщили о подозрение", – отметил он.

Напомним, на днях в Белой Церкви группа подростков издевалась над 12-летней девочкой и записывала процесс на видео, опубликованный впоследствии в соцсетях. Ребята унижали ребенка, бросая в него использованные жвачки, били и распыляли в лицо средство, похожее на газ. Также они потребовали от нее деньги.

Мать потерпевшей отметила, что в настоящее время ее дочь "держится", а к расследованию у семьи претензий нет.

Также на жестокое избиение ребенка в Белой Церкви отреагировала образовательная омбудсменка Надежда Лещик.

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