Избиение работниками ТЦК мужчины в Черкассах: в военкомате прокомментировали громкий скандал

В ТЦК утверждают, что мужчина "вел себя провокационно" и якобы сам начал потасовку.

Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшее название военкомат) прокомментировал потасовку работников ТЦК с гражданским во время вручения повестки.

В ТЦК уверяют, что мужчина "начал себя вести провокационно", когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей.

"Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих. Гражданин был задержан. На место происшествия военнослужащие ТЦК и СП вызвали полицию", – говорится в сообщении.

ТЦК утверждает, что распространённое в Сети видео и на котором видно, как военный бьет мужчину ногой в лицо, вырвано из контекста

"Обстоятельства значительно шире, чем показано в указанном фрагменте", – говорят в военкомате.

Тем не менее, из-за этого скандала была назначена служебная проверка. С личным составом, привлекаемым к оповещению военнообязанных, проведены дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм законодательства.

Напомним, что Сеть возмутило видео, как в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского. Кто кого ударил первым – не видно, но впоследствии ясно можно увидеть, как один из военных ударил мужчину ногой в лицо.

Это далеко не первый скандал, возникший из-за вручения повесток на улице. Так, недавно в Днепре сняли на видео, как трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.

Также общественность возмутила случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки.

В Ивано-Франковске жестоко задержали мужчину из-за повестки. На видео видно, как мужчина лежит на асфальте вниз, а возле него стоят два человека в военной форме.

На Закарпатье военные также силой тянули мужчину по асфальту.