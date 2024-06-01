Сбивание российских ракет над Украиной союзниками: Коваленко оценил перспективу этого сценария

Сценарий сбивания российских ракет над территорией Украины нашими союзниками не имеет больших перспектив. Это может быть реализовано только при условии, что Украина вступит в НАТО.

Об этом сказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

Существует несколько проблем

Во-первых, как это юридически это обосновать. В частности, сбивание ракеты над территорией Украины, не являющейся членом Альянса.

"Как это интегрировать в 5-ю статью НАТО, которая и так является бюрократизированной и архаической", — пояснил Коваленко.

Эксперт отметил, что может возникать ситуация, когда союзники будут сбивать украинские ракеты ПВО, если попытаются обезвредить российские ракеты.

"Технически организовать сбивание российских ракет нашими союзниками над территорией Украины очень сложно", – подчеркнул он.

К примеру, в направлении Львова россияне запустили ракету Х-101. Для ее перехвата ПС ВСУ отправляют ракету ЗРК "Бук". Наш ЗРК может эту ракету перехватить, но при этом ее и видят польские системы ПВО.

"Следовательно, слаженность действий, совместимость и синхронизация систем почти невозможна", – констатировал Коваленко.

Может возникнуть такая ситуация, продолжает он, что польская ракета ПВО собьет нашу и российская ракета попадет туда, куда направлялась. В этом и состоит основная проблематика вопроса по сбиванию российских ракет нашими союзниками.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не существует ни одного юридического, безопасного или морального довода против сбивания партнерами со своей территории российских ракет над Украиной.

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