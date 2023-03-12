Избиение срочника в Житомире: военное руководство отреагировало на инцидент

В Житомире младший лейтенант избил срочника, но впоследствии записал видео, на котором извинился за инцидент.

Военное командование 190-го учебного центра Житомирского района пгт. Гуйва прокомментировало опубликованное сегодня в Сети видео, на котором младший лейтенант избил срочника в одном из подразделений. Там заявили о начале служебного расследования.

Об этом сообщается на Facebook-странице учебного центра.

"Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Уже начато служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д. Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения", – говорится в сообщении.

Там также отметили, что участники инцидента отстранены от исполнения должностных обязанностей до конца расследования.

Напомним, 12 марта в Сети опубликовали два видео: на первом – младший лейтенант избил срочника, на втором – он записал видеообращение с извинениями. Как можно понять из видео, по словам младшего лейтенанта, драка якобы случилась из-за употребления срочниками алкоголя.

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