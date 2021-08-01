Избиение танцора Дорофеевой у гей-клуба: нападающий работает в УГО

Избиение танцора Дорофеевой у гей-клуба: нападающий работает в УГО

На время проведения расследования мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Мужчина, который жестоко избил танцора Нади Дорофеевой у гей-клуба, работает в Управлении госохраны.

Об этом сообщает в Facebook Анна Салата.

Злоумышленник якобы уже удалил свои страницы со всех соцсетей.

В УГО подтвердили, что нападающий является действующим военнослужащим УГО Украины. В Управлении уже назначена служебная проверка инцидента.

На время проведения расследования военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Управление государственной охраны Украины предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования", — заверили в пресс-службе.

Кроме того, УГО окажет необходимую помощь для лечения пострадавшему.

Напомним, что в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях певица сообщила, что поздно вечером парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после раз за разом ударил танцовщика об забор. У Евгения — кровоизлияние в мозг, медики уже сделали трепанацию черепа, и по словам пресс-секретаря Дорофеевой, завтра планируют выводить из комы.

Новости Украины: в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой когда тот выходил из гей-клуба

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