Избиение учительницы матерью и сыном в школе Днепра: в полиции рассказали подробности

По факту нападения на учительницу в полиции могут открыть уголовное производство.

В Днепре в школе №120 мать школьника вместе с сыном избили учительницу математики. Пострадавшая женщина написала заявление в полицию и сняла побои.

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Об этом сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Инцидент произошел вчера, 1 ноября, после обеда в школе №120 Днепра. Мать 6-классника со своим старшим сыном, уже студентом, вошли в школу и начали выяснять отношения с учительницей математики. Во время ссоры они пинали педагога ногами.

"Учительница рассказывает, что сначала мама школьника нецензурно высказывалась относительно нее и провоцировала на конфликт, а затем нанесла ей телесные повреждения. На месте работал ювенальный полицейский. Сейчас уже составлено 2 административных протокола по ст. 173 (Мелкое хулиганство) в отношении мамы и старшего брата. Также мы ждем справки судебно-медицинской экспертизы о нанесении телесных повреждений. После этого будет принято решение о внесении сведений в ЕРДР", — рассказала Анна Старчевская.

Директор школы утверждает, что у 6-классника постоянные проблемы с дисциплиной. На этот раз он мешал учебному процессу, поэтому учительница его отсадила за отдельную парту. По словам главы заведения, мать с сыном избивали учительницу на глазах у детей. Из-за избиений у преподавательницы поднялось давление и случился гипертонический криз. Это зафиксировала школьная медсестра.

Мать ученика свою вину отрицает и сообщила, что своего сына будет защищать, несмотря ни на что.

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