Избиение учителя в Харькове: эксработник ТЦК получил приговор суда

Дело об избиении учителя истории в Харькове, которое произошло в мае 2025 года, получило судебное завершение. Салтовский районный суд принял решение о бывшем работнике ТЦК Сергее Воловике.

Суд признал Сергея Воловика виновным по статье о хулиганстве. Его действия, связанные с избиением педагога.

По результатам рассмотрения дела суд назначил Воловику наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

Кроме основного наказания, суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба. Суд принял взыскание с бывшего работника ТЦК в пользу потерпевшего учителя морального ущерба в размере 150 тысяч гривен.

Решение суда вступит в силу по истечении срока обжалования. Согласно закону, у подсудимого есть 30 дней на подачу апелляции.

Что известно о конфликте

Напомним, в мае 2025 года местные Telegram-каналы распространили видео, на котором сотрудник ТЦК на глазах у пятерых коллег ударил кулаком в живот парня. Инцидент произошел во время проверки документов мужчины, после чего его, по сообщению, посадили в бус и увезли. На кадрах видны пять работников ТЦК, тогда как полицейских на месте происшествия не было.

Несколько позже Харьковский областной ТЦК и СП официально прокомментировал инцидент, признав факт физического противостояния. Однако в военкомате утверждали, что конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина.

В то же время руководство и личный состав ТЦК осудили поведение военнослужащего, допустившего участие в переросшем в физическом столкновении споре. В сообщении отдельно отмечается, что любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены.