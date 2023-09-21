Избиение в Самборском ТЦК: подозреваемым избрали меру пресечения

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения работникам Самборского ТЦК, которые незаконно удерживали и издевались над двумя мужчинами.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Заместителю начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и другому военнослужащему-водителю этого центра, подозреваемых в незаконном лишении свободы и пытках двух граждан, избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест на два месяца без ношения электронного браслета.

В свою очередь работники ГБР подали ходатайство об избрании для обоих подозреваемых мер в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По информации "Суспільного", под залом суда собрались действующие военнослужащие, высказываемые в поддержку обвиняемых.

Также сообщалось, что адвокат обвиняемого военнослужащего-водителя попросил приобщить к делу документы о том, что мужчина воевал в АТО и был ранен.

О чем идет речь

Напомним, 19 сентября в Сети появилось видео, на котором в ТЦК и СП Самбора во Львовской области военный с пистолетом в руках жестоко бьет мужчину.

Как оказалось, заместитель начальника одного из отделов Самборского РТЦК и СП, а также военнослужащий-водитель этого отдела более недели удерживали в помещении центра двух мужчин, пытаясь заставить их "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации.

Впоследствии стало известно, что на видео — уклонисты, пытавшиеся незаконно пересечь границу.

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