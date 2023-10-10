Избиение в ТЦК Тернополя: в ГБР сообщили, когда расскажут итоги расследования

По словам пресс-секретаря, подобных уголовных производств в ГБР собралось уже около трехсот.

На фоне громких скандалов в Тернополе и Черновцах Государственного бюро расследований (ГБР) тщательно проверяет Территориальные центры комплектования (ТЦК), и уже есть первые результаты.

Об этом рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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"Когда мы говорим о Тернополе, то после полуночи на горячую линию теруправления ГБР во Львове поступило сообщение об избиении мужчины работниками ТЦК. Затем вытекли и другие факты. Сейчас мы можем говорить о том, что уголовные производства открыты по факту превышения полномочий должностными лицами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Как только следствие будет готово, мы расскажем дополнительные подробности", – отметила Сапьян.

По ее словам, подобных уголовных производств в ГБР собралось уже около трехсот. Сейчас Бюро расследует 260 уголовных производств по фактам нарушений в ТЦК и военно-врачебных комиссиях. 21 обвинительный акт направлен в суд. По этим делам обвиняются 35 человек. О подозрении сообщили 58 лицам.

Напомним, что в Тернополе сотрудники военкомата избили мужчину. Скандальное видео попало в Сеть. В ТЦК ответили, что мужчина, вероятно, сам спровоцировал работников ТЦК СП.

Другая громкая история произошла в Черновцах. Там ТЦК и полиция якобы привлекли "бандита", который выбивал из мужчин согласие на мобилизацию.

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