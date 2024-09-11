Избиение ветерана в Смиле: полиция поймала подозреваемого (видео)

Злоумышленник скрывался в гостинице. Во время обысков у него нашли оружие и, вероятно, наркотики.

Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в избиении ветерана в Смиле Черкасской области. Правоохранители открыли уголовные производства по четырем статьям.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Спецназовцы полиции задержали подозреваемого в избиении военного ветерана в Смиле. Мужчина скрывался в одной из гостиниц на территории Черкасской области.

В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения – следствие ходатайствует о содержании под стражей.

Правоохранители также провели обыски по месту жительства фигуранта. В результате было изъято предварительно наркотическое средство и оружие.

По результатам следственных действий внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков.

Также по факту избиения ветерана полиция проводит расследование уголовных производств по статьям "хулиганство, совершенное группой лиц" и "вымогательство". По этим статьям задержанному было объявлено о подозрении.

Полиция также опубликовала видео задержания подозреваемого. Кроме того, в Сети появилась видеозапись, на которой задержанный извиняется за совершенное.

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Напомним, в Смиле местный житель избил находившегося на лечении после контузии военнослужащего Анатолия Гончаренко. Инцидент произошел после того, как боец написал в Сети, что неизвестные создали аварийную ситуацию на дороге и грубо обращались с его родителями. Злоумышленник узнал себя в этом сообщении, вызвал военного на встречу, где угрожал ему, избил и заставил записать извинения. По данным СМИ, военного избил Вадим Долотенко, дважды привлекавшийся к уголовной ответственности.

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