Избиение ветерана в Винниках: полиция сообщила детали инцидента

Избиение / © pixabay.com

Полицейские расследуют произошедший между соседями в Винниках инцидент. Возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Подробности

Как отмечается, 15 ноября в полицию заявили о нанесении телесных повреждений. Жители Винников – мужчина и женщина – обвинили соседей в избиении. Поэтому было открыто два уголовных производства по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Проведенными мерами полицейские установили, что телесные повреждения заявителям нанес их 61-летний сосед во время конфликта», — говорится в сообщении.

В дальнейшем должны быть проведены экспертизы. Досудебное расследование, в рамках которого правоохранители должны установить все обстоятельства происшествия, продолжается.

Напомним, во Львове избили ветерана «Азову» и его жену.

Известно, что соседи жаловались, что костыли мужчины создавали шум, который им мешает. Они вышли к соседу и началась стычка.

«Меня и мою жену избили на пороге квартиры из-за того, что я пользуюсь костылем и, якобы, «мешаю» соседям. Это новый дом, и до нас в квартире никто раньше не жил. Неоднократно мы получали жалобы на то, что якобы мешаем соседям из-за наших передвижений, громких разговоров, перемещения мебели или включенного телевизора на 10-й громкости», — говорится в сообщении защитника.