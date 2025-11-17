ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
618
Время на прочтение
1 мин

Избиение ветерана в Винниках: полиция сообщила детали инцидента

В Винниках под Левом 15 ноября произошел конфликт между соседями. Телесные повреждения, в частности, получил ветеран «Азова».

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Избиение

Избиение / © pixabay.com

Полицейские расследуют произошедший между соседями в Винниках инцидент. Возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Подробности

Как отмечается, 15 ноября в полицию заявили о нанесении телесных повреждений. Жители Винников – мужчина и женщина – обвинили соседей в избиении. Поэтому было открыто два уголовных производства по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Проведенными мерами полицейские установили, что телесные повреждения заявителям нанес их 61-летний сосед во время конфликта», — говорится в сообщении.

В дальнейшем должны быть проведены экспертизы. Досудебное расследование, в рамках которого правоохранители должны установить все обстоятельства происшествия, продолжается.

Напомним, во Львове избили ветерана «Азову» и его жену.

Известно, что соседи жаловались, что костыли мужчины создавали шум, который им мешает. Они вышли к соседу и началась стычка.

«Меня и мою жену избили на пороге квартиры из-за того, что я пользуюсь костылем и, якобы, «мешаю» соседям. Это новый дом, и до нас в квартире никто раньше не жил. Неоднократно мы получали жалобы на то, что якобы мешаем соседям из-за наших передвижений, громких разговоров, перемещения мебели или включенного телевизора на 10-й громкости», — говорится в сообщении защитника.

Дата публикации
Количество просмотров
618
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie