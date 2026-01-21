Избиение военного на Тернопольщине: в ТЦК пообещали идентифицировать "военкома"

Пострадавший военный и момент его избиения

В Тернопольской области разгорелся скандал из-за избиения военного-добровольца группой молодых людей. В ТЦК начали проверку лица, которое представилось подполковником и вместо помощи пострадавшему выдвигало ему претензии.

Об этом сообщил Тернопольский областной ТЦК и СП.

По факту избиения гражданскими военного в городе Кременец правоохранители возбудили уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Проводится расследование.

«По поводу отдельных комментариев, относительно присутствия на месте происшествия лица, которое представило себя как „подполковник ТЦК“, информируем, что руководство областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выясняет, действительно ли на видео военнослужащий ТЦК», — говорится в заявлении.

Там добавили, что принимают меры по идентификации этого человека.

Напомним, в Кременце на Тернопольщине группа молодых людей на квадроциклах избила военного-добровольца после ДТП. По словам жены пострадавшего Татьяны Штан, нетрезвый водитель врезался в авто ее мужа, после чего нападавшие начали избиение без всяких споров. Женщина заявляет о попытках полиции и подполковника ТЦК «замять» дело через связи «знатных» фигурантов: в протоколах водителя указали как неизвестного, не провели освидетельствование на опьянение, а военному предлагали большую взятку за молчание. Семья требует огласки, чтобы избежать влияния местного кумовства на расследование.