Избиение военного нардепами в Киеве: обзор резонансного инцидента

В Киеве народные избранники напали на прохожего, оказавшегося штурмовиком ВСУ. Происшествие вызвало большой резонанс в обществе. Так с чего же началась ссора и кто виноват в инциденте?



Об этом читайте в обзоре новостей от журналиста ТСН.ua Артема Зябкина.

Депутаты избили военного?

В четверг, 5 октября, сетью начало распространяться видео, на котором двое мужчин напали на прохожего. Спор длился не более минуты, но поднял громкий шум. Сначала участники что-то горячо обсуждали, впоследствии один из депутатов начал толкаться, а затем сверг прохожего на землю и попытался его скрутить. Впоследствии дебоширов разнял охранник, работавший в соседнем заведении. На место был вызван наряд полиции.

Впоследствии журналист Василий Крутчак опубликовал видео парня из больницы. На кровати с разбитым носом тот рассказал подробности инцидента.

Хотя имя потерпевшего до сих пор неизвестно, телеграм-канал "Джокер" узнал его подробнее. Оказывается, он военнослужащий, причем штурмовик. Автор канала добавил видео боевых действий с участием пострадавшего.

Кем были нападавшие?

Двумя же нападающими оказались народные депутаты Украины Артем Дмитрук и Александр Куницкий. Первый еще в 2021 исключили из фракции "Слуга Народа", Куницкий до сих пор в "Слугах".

Артем Дмитрук

Когда же это видео разошлось по сети, оба депутата решили прокомментировать инцидент. Дмитрук, который и ударил мужчину, описал ситуацию так:

"На этом видео вы можете увидеть как человек из мошеннического колл-центра наносит удар мне одной рукой, а другой забирает телефон у Александра Куницкого и пытается сбежать с ним. В свою очередь я пытаюсь остановить этого персонажа, который фактически украл телефон! В ходе схватки!" мужчина достал нож, таким образом угрожая жизни мне и моему коллеге!", – высказался Дмитрук.

Александр Куницкий

Куницкий также выставил пост с пояснениями. В свою защиту опубликовал видео ссоры. На нем потерпевший вел себя агрессивно и вырвал телефон из рук депутата.

Чем еще известны скандальные депутаты? Нардеп Дмитрук считает себя борцом с так называемыми "мошенническими колцентрами". Вот такие видео он периодически постится в своих соцсетях.

"Дмитрук – депутат, бодибилдер, защитник УПЦ МП"

В сети Дмитрука называют православным бодибилдером. До того, как прийти в ВР, он жил в Одессе, качал бицепсы, продавал спортивное питание и принимал участие в акциях УПЦ МП. Под пристальный глаз журналистов одиозный бодибилдер попал еще в 2019 году. Тогда во время обучения депутатов в Трускавце, он постился в сторону в Инстаграме свои фото в тренажерке. Учеба учебой, а бицепсы сами себя не накачают!

Артем Дмитрук

В мае же 23-го Дмитрук угрожал поднять восстание, если власть продолжит "гонку" московского патриархата, а Митрополита Онуфрия назвал мудрым.

"Мы не должны раскачивать, раскручивать внутренние проблемы. Мы все знаем, что УПЦ – это самая большая церковь в Украине с наибольшим количеством прихожан. И сейчас "позови людей…", – говорил Дмитрук.

Куницкий ранее был харьковским блоггером, заработавшим популярность на ДТП и разговорах с патрульными.

Александр Куницкий

"Хронические бойцы"

Кстати, дерутся эти нардепы не в первый раз. В начале 2022 года Дмитрук вместе со своими помощниками размахивал кулаками в Одесской мэрии. Между прочим, тогда пострадали 10 человек. Куницкий два года назад попал под горячую руку нардепа Тищенко в столовой Верховной Рады. Правда, последний тогда заявил, что никакой потасовки не было, а Куницкого обвинил в желании "хайпонуть".

Правоохранители уже передали в Офис генерального прокурора представление народным избранникам. Журналисты "Украинской правды" узнали, что им инкриминируют хулиганство и умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Что угрожает нардепам? Если вину Дмитрука и Куницкого докажут, наказание может предусматривать ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.

Какая реакция?

"Хм! Так что же это получается: штурмовик ВСУ, прошедший горячие точки, в тыловом Киеве не может чувствовать себя в безопасности? А налетели на него не кто-нибудь, а нардепы? Это этим должны заниматься народные избранники во время войны? Видео облетело соцсети, его увидела вся Украина, но как-то подозрительно тихо… А почему все молчат?! А что вы думаете по поводу этого инцидента? Кто виноват и кто должен понести наказание?", – риторически подытожил журналист Артем Зябкин.

Напомним, в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили молодого человека. Пострадавший утверждает, что обвинили его в мошенничестве и требовали деньги.

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