Избиение военного перед строем: нападавшему вручили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, жестоко избившему другого бойца прямо перед строем. По данным следствия, нападавший пытался силой установить собственные «правила» среди личного состава.

Об этом сообщает ДБР.

Вручення підозри військовому, який побив побратима

Детали о подозрении военном

Инцидент произошел 1 мая во время построения военных, который подозреваемый организовал по собственной инициативе. Муж вывел из строя военного, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его бить на глазах у собратьев.

В ДБР заявили, что подозреваемый, несмотря на низшее воинское звание и отсутствие соответствующего статуса, пытался навязать другим военным собственные порядки и требовал безоговорочного подчинения своим указаниям.

По версии следствия, показательное построение он устроил специально, чтобы продемонстрировать, что будет с теми, кто откажется его слушать.

Во время избиения потерпевший получил многочисленные удары и потерял сознание. После этого нападающий связал ему руки пластиковыми стяжками. Когда военный очнулся, избиение продолжилось.

Также, по информации ДБР, один из присутствующих военных получил приказ снимать все по телефону.

Напомним, что после появления в Сети видео с избиением военнослужащего 155-й бригады ВСУ ДБР начало уголовное производство. После инцидента в бригаде была назначена служебная проверка. По данным прокуратуры, пострадавшего госпитализировали в больницу Днепропетровской области с телесными повреждениями, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь. В Военной службе правопорядка уточнили, что его состояние оценивается как удовлетворительное, а родственников уже проинформировали о ситуации.

