Избиение военного священниками МП в церкви Хмельницкого: в полиции рассказали детали

По словам правоохранителей, конфликт в Хмельницком между военным ВСУ Артуром Ананьевым и священниками Свято-Покровского Кафедрального собора УПЦ МП, избивших его прямо в церкви, произошел в 10:20 во время богослужения, 26-летний мужчина якобы первым начал конфликт с одним из священнослужителей.

Об этом заявила спикер УПП в Хмельницкой области Виктория Тимощук, пишет vsim.ua.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии, скинул со стола на пол книгу "Евангелие", устроил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию. Свидетели этого события вызвали работников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАН", — рассказала спикер.

Там также добавили, что по факту избиения военнослужащего следователи открыли уголовное производство касательно священника по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — "Хулиганство".

Напомним, 2 апреля священники УПЦ Московского патриархата избили добровольца Вооруженных сил Украины прямо в церкви в Хмельницком. Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

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