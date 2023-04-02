Избиение военного священниками МП в Хмельницком: люди собираются у храма

В мэрии уже пообещали разорвать все договоры с УПЦ МП на пользование коммунальной землей.

В храм, где священники Украинской православной церкви Московского патриархата избили военного, собираются люди. Они хотят услышать от монахов объяснение своих действий.

Об этом сообщает Суспільне.

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"Вблизи хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора собралось около 50 человек. Они говорят, что хотят услышать объяснение, почему избили военного. С ними общается священник храма Александр Рыбчинский", — говорится в сообщении, опубликованном в 15:30.

Избиение военного в храме Хмельницкого

В воскресенье, 2 апреля, появилось видео, на котором священники УПЦ Московского патриархата прямо в храме избили добровольца Вооруженных сил Украины. Военный спросил в церкви: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?" После этого монахи и некоторые прихожане этой церкви набросились на парня и вытолкали на улицу, свернув его.

В полиции заявили, что военный якобы первый спровоцировал конфликт, потому его задержали. Впоследствии стало известно, что против священников также открыто производство по статье о хулиганстве.

В мэрии отреагировали на позорный поступок священников. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подчеркнул, что городской совет разорвет с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей.

Лавра без Московского патриархата

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