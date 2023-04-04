Избиение военного в Хмельницком: депутат сообщил, что подозреваемый священник УПЦ МП сбежал из Украины

Представитель УПЦ МП покинул территорию Украины после огласки инцидента и объявления о подозрении в избиении военного.

Священник УПЦ Московского патриархата, избивший украинского военного в кафедральном соборе Хмельницкого, скрылся из Украины.

Об этом сообщил депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин, передает vsim.ua.

В Эфире телеканала "Прямой" он заявил, что священник покинул территорию Украины после огласки инцидента и объявления о подозрении в избиении военного.

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"Тот поп, который поднял руку на нашего защитника-воина, ему вчера Национальная полиция подозрение объявила. А на сегодняшний день стало известно, что он уже сбежал из Украины. По крайней мере из города Хмельницкий. И вручили эту повестку к следователю его родителям", — сказал он. Василишин.

Депутат добавил, что в ближайшее время правоохранители объявят его в розыск. По делу об избиении военного в помещении храма следователи Нацполиции открыли дополнительное уголовное производство по ч.1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Это сделали по заявлению Артура Ананьева.

Напомним, ранее сообщалось, что Хмельницкий областной совет принял решение, согласно которому запрещается деятельность УПЦ Московского патриархата на территории области.

Кроме того, мы ранее информировали, что мэр Хмельницкого Александр Симчишин отреагировал на избиение военного в одном из храмов города. Он подчеркнул, что городской совет разорвет с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей.

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