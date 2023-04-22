Избиение военного в Хмельницком: наказали ли патрульных и направят ли дело в суд

Приехавшие по вызову полицейские встали на сторону священников и задержали военного.

В Хмельницком 2 апреля разгорелся скандал после видео, на котором священники Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП избили добровольца Вооруженных сил Украины прямо в церкви. Приехавшие на вызовв полицейские встали на сторону священников и задержали военного. Патрульных, которые составили админпротокол на военного, – наказали.

Об этом изданию "Главком" сообщил и.о. начальника управления патрульной полиции Василий Орленко.

По результатам проверки патрульные наказаны, но они не уволены из рядов полиции.

"По результатам проведенного служебного расследования к виновным лицам применены другие меры дисциплинарного влияния, в то время как такая мера дисциплинарного взыскания, как увольнение со службы в полиции, не применялась", — говорится в ответе полиции на запрос журналистов.

Что касается админпротокола на военного, то этот документ списан с учета, заверил и.о. начальника управления Василий Орленко. По его словам, протокол в суд не направлялся.

"По моему мнению, патрульные пытались поскорее снять градус напряжения. Однако оказались обманутыми. На основании показаний "верующих", которые говорили, что я сорвал службу, оформили административный протокол", — рассказал сам военный Артур Ананьев.

Скандал с избиением военного в Хмельницком 2 апреля

Священники УПЦ Московского патриархата избили добровольца Вооруженных сил Украины прямо в церкви. Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

4 апреля депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком всем религиозным организациям в обществе, принадлежащим к РПЦ/УПЦ Московского патриархата.

Хмельницкий областной совет позже принял решение о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата на территории области.

Правоохранительные органы объявили в розыск священника УПЦ Московского патриархата Игоря Слободяна, избившего бывшего военнослужащего.

20 апреля Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения Слободяну в виде личного обязательства. Священник после двух недель укрывательства добровольно прибыл в полицию, а затем и в суд.

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