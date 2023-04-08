Избиение военного в Хмельницком: полиция объявила в розыск подозреваемого священника УПЦ МП

Правоохранительные органы объявили в розыск священника УПЦ Московского патриархата Игоря Слободяна, избившего бывшего военнослужащего в соборе Хмельницкого в начале апреля.

Соответствующее сообщение появилось на сайте МВД.

Сообщается, что Игоря Слободяна разыскивают, поскольку он "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Дата исчезновения священника указана 5 апреля.

Отметим, что 2 апреля бывшего военного Артура Ананьева избили в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого.

Позже в полиции заявили, что якобы военный первым начал конфликт с одним из священнослужителей.

После избиения военно община собора УПЦ МП, где избили украинского военнослужащего, решила перейти в ПЦУ.

В свою очередь, мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что городской совет разорвет с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей.

Уже 4 апреля на внеочередной сессии депутаты Городского совета Хмельницкого прекратили право пользования земельным участком всем религиозным организациям в общине, принадлежащим РПЦ/УПЦ Московского патриархата.

Позже депутат городского совета Александр Василишин заявил, что Священник УПЦ Московского патриархата, избивший украинского военного в кафедральном соборе Хмельницкого, скрылся из Украины.

Читайте также: