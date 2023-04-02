Избиение военного в Хмельницком: в Сети представителей УПЦ МП разоблачили на лжи

На видео видно, что Евангелие уронил сам священник, хотя ранее говорили, что книгу сбросил со стола на пол военный ВСУ.

Украинский военнослужащий, активист Евгений Карась указал на манипуляцию представителей УПЦ МП, утверждавших, что применили силу к украинскому защитнику, потому что он якобы сбросил Евангелие. Тоже самое заявляли и в полиции.

Карась опубликовал отрывок из видео инцидента, где видно, что Евангелие уронил с рук на землю сам диакон УПЦ МП, а его помощник не сумел поймать книгу.

Как пишет 24 канал, священник храма Александр Рыбчинский рассказывал, что диакон брал Евангелие в руки и выносил на середину храма для того, чтобы прочитать его. И тогда неизвестный будто бы стал обливать его водой и выбивать из рук Евангелие, после чего оно упало на пол. Однако на видео видно, что Евангелие уронил сам священник.

Напомним, сегодня в Хмельницком священнослужителе УПЦ Московского патриархата прямо в храме избили добровольца ВСУ. Военный спросил в церкви: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?" После этого представители УПЦ МП набросились на парня и вытолкали на улицу, свернув его.

Этот инцидент возмутил местных жителей. Люди собираются у храма и хотят услышать от объяснения своих действий. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подчеркнул, что после этого позорного инцидента городской совет разорвет с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей.

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