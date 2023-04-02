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Избиение военного в храме Хмельницкого: мэр города анонсировал новые решения по УПЦ МП

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Избиение военного в храме Хмельницкого: мэр города анонсировал новые решения по УПЦ МП

Фото: скриншот с видео

Городской совет планирует прекратить УПЦ МП договор использования земельных участков на территории громады.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин отреагировал на избиение военного в одном из храмов города. Он отметил, что городской совет разорвет с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Симчишин заявил, что после того, как военного избили в храме, по его мнению, УПЦ МП должна быть запрещена в Украине, как структура, которая находится под влиянием России. Он призвал священников, у которых есть проукраинская позиция, покинуть эту церковь.

"На внеочередной сессии мы прекратим пользование всеми земельными участками на территории общины. Инициируем также решения областного и районного советов. Те, кто избивал военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Патрульные, составившие протокол на военного, должны быть уволены", — считает мэр Хмельницкого. .

Избиение военного в церкви УПЦ МП в Хмельницком

В Хмельницком священники УПЦ Московского патриархата избили добровольца Вооруженных сил Украины прямо в церкви. Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?" Примечательно, что прихожане МП не вступились за военного, который на фронте защищал их от российских окупантов.

В полиции заявили, что военный якобы первым спровоцировал конфликт. Впоследствии стало известно, что против священников также открыто производство по статье о хулиганстве.

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Дата публикации
Просмотры
6215
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