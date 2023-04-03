Избиение военного в храме: Онуфрий уволил хмельницкого митрополита УПЦ МП, захотевшего перейти в ПЦУ

Антоний заявил, что готов перейти в ПЦУ, однако уже сегодня сразу же был уволен с должности руководством УПЦ МП.

Сегодня, 3 апреля, митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский УПЦ МП Антоний (Фиалко), комментируя позорный инцидент с избиением военного его подчиненными в храме, выразил готовность перейти к ВЦУ.

Об этом сказал иерарх в комментарии ТСН.

Антоний заявил, что готов перейти в Православную церковь Украины, но все его священники исчезли.

"Думали остаться в ВЦУ, попросить, чтобы как-то с ними. Я то готов, я сам перейду, заберу свои вещи, но ведь они (священники МП. – Ред.) молчат, они убегали, я их ищу, давайте с вами решим. Я один остался, заложник", – добавляет митрополит.

Синод (высший руководящий орган. – Ред.) УПЦ МП уволил его с должности.

"Священный синод освободил преосвященного митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония от управления Хмельницкой епархией и почислил его на покой (на светском языке "отправление на покой" означает увольнение. – Ред.)", – говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

Новым руководителем Хмельницкой епархией УПЦ МП назначен архиепископ Барышевский Виктор Коцаба, который до этого был викарием Киевской митрополии.

Кто такой митрополит Антоний Фиалко

Митрополит Антоний Фиалко является одним из старейших епископов Московского патриархата в Украине. Что интересно, он стоял у истоков создания УАПЦ. В 1991 году племянником Симона Петлюры, патриархом УАПЦ Мстиславом рукоположен во епископа Хмельницкого и Каменец-Подольского. Однако в следующем, 1992 году почему-то решил покинуть Украинскую церковь и снова вернулся в Московский патриархат. В кулуарах обещал, что придет на Объединительный собор 2018 года, где был создан ПЦУ, однако так и не появился в Софии Киевской.

Скандал с избиением военного в храме МП в Хмельницком

Напомним, вчера в Хмельницком священнослужителе УПЦ МП прямо в храме избили добровольца ВСУ, который спросил в церкви: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?".

Этот инцидент возмутил местных жителей. Люди собрались у храма, чтобы услышать от священников объяснение своих действий. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подчеркнул, что после этого позорного инцидента городской совет разорвет с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей.

Община собора УПЦ МП в Хмельницком, где избили военного, перешла в ПЦУ, а в храме впервые за десятки лет прозвучала молитва на украинском языке.