Избиение военного в Смеле: нападавшему избрали меру пресечения

Фигурант будет находиться под стражей.

По ходатайству прокурора подозреваемому в избиении военнослужащего в Смеле избрана мера пресечения. Его будут содержать под стражей.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Кроме того, правоохранители установили и сообщили о подозрении третьему соучастнику хулиганских действий в отношении военнослужащего (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле. Против него возбудили уголовные производства сразу по четырем статьям. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

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