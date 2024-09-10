Избиение военного в Смеле: нападающему сообщили о подозрении

Мужчину, ударившего ветерана в городе Смела Черкасской области, подозревают в хулиганстве и вымогательстве денег. Его также объявили в розыск. В ближайшее время будет дана правовая оценка всем участникам конфликта.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Руководитель отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранен от исполнения обязанностей. Во время допроса свидетелей в рамках расследования уголовного производства по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле Черкасской области следователи установили, что злоумышленник требовал от ветерана деньги за номерные знаки транспорта которые он снял с его автомобиля", – говорится в сообщении полиции.

Там заявили, что в соответствии с такими действиями предоставлена дополнительная квалификация события – вымогательство (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

"В то же время сообщаем, что в уголовном производстве, начатом за хулиганство (статья 296 Уголовного кодекса Украины), часть 1 изменена на часть 2, поскольку установлено, что нападение на ветерана произошло при участии группы лиц. В настоящее время прокуратурой согласовано сообщение о подозрении за вымогательство и групповое хулиганство основному фигуранту, подозрение в предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины способом вручено путем передачи отцу нападающего.

Напоминаем, в Смеле в Черкасской области находившийся на лечении после контузии военнослужащий Анатолий Гончаренко написал в соцсетях о конфликте с неизвестными лицами. Они создали аварийную ситуацию на дороге и грубо обращались с его родителями. Когда "уголовный авторитет" Вадим Долотенко узнал в сообщении себя, то вызвал военного на встречу, где угрожал ему, избил и заставил записать извинения.

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