Избиение военного в Смеле: суд принял решение о соучастниках преступления

Двум соучастникам избиения военного в Смеле избраны меры пресечения. По решению суда подозреваемые в хулиганских действиях по военнослужащему будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Также главному подозреваемому сообщено о новом подозрении в вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении оружия и наркотиков (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

В Офисе генпрокурора напомнили, что 28-летнего мужчину, подозреваемого в избиении военнослужащего и вымогательстве от него средств, задержали в одной из гостиниц Черкасской области, где он скрывался от органов следствия.

Напомним, что в городе Смела в Черкасской области разразился скандал из-за избиения военнослужащего Анатолия Гончаренко, находившегося на лечении после контузии. По данным СМИ, избил ветерана местный житель Вадим Долотенко, дважды привлекавшийся к уголовной ответственности и которого называют "уголовным авторитетом". После того, как мужчина, избивший военного задержала полиция, он записал видео с извинениями за совершенное.

Нападающий на военного ветерана в Смиле записал видео с извинениями

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