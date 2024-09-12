Избиение военного во Франковске: полиция поймала троих злоумышленников (видео)

Правонарушители употребляли алкоголь и агрессивно отреагировали на просьбу военного о средствах на собственные нужды.
В Ивано-Франковске полицейские задержали троих мужчин, избивших военнослужащего накануне.
Об этом сообщила Нацполиция Украины и полиция Ивано-Франковской области.
Случайные свидетели увидели конфликт мужчин с военным, и один из очевидцев обратился в полицию.
Правоохранители немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили потерпевшего. Им оказался 40-летний военнослужащий, житель Ивано-Франковска. Мужчину нашли по месту жительства и доставили в медицинское учреждение.
Кроме того, полицейские выяснили, что в результате стычки пострадал случайный прохожий. Он увидел избиение военного и пытался заступиться за него. Этого мужчину с телесными повреждениями также доставили в больницу.
Полицейские оперативно установили правонарушителей. Ими оказались три жителя Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Правоохранители задержали их.
"Полицейские опросили фигурантов в райотделе полиции. Выяснили, что в центре Ивано-Франковска они отдыхали и употребляли спиртные напитки. К ним подошел военный и попросил средства на собственные нужды. Но на такую просьбу молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, который перерос в драку", – говорится в заявлении полиции.
Там добавили, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
"Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины", — указали в полиции.
Решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц. За такое правонарушение грозит до четырех лет заключения.
Напомним, 11 сентября стало известно, что в Ивано-Франковске неизвестные избили военного. Полиция начала поиски нападавших и открыла уголовное производство.
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