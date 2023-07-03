Избиение женщины сотрудником ТЦК в Ужгороде: в полиции рассказали, что грозит обидчику

Злоумышленник нанес телесные повреждения женщине, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция начала досудебное расследование по делу о нанесении женщине телесных повреждений сотрудником ТЦКСП в Закарпатье.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что 25 июня на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Ужгорода неизвестный мужчина устроил конфликт с военнослужащим и его женой.

Злоумышленник нанес телесные повреждения женщине, после чего скрылся с места происшествия.

"Нападающим является 55-летний местный житель, работник ТЦКСП. Его разыскали и доставили в районное управление полиции. Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику готовят материалы для сообщения ему о подозрении.

"Ведомости по факту совершения уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 УКУ. По делу проводятся необходимые следственные действия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", — добавили в полиции.

Напомним, журналистка Татьяна Новак рассказала, что ее избил офицер Закарпатского областного военкомата Константин Вари. По ее словам, майор был пьян. Инцидент произошел 25 июня в Ужгороде возле одного из магазинов, куда она пришла со своим мужем-военнослужащим.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк прокомментировал ситуацию с избиением женщины в Ужгороде офицером Закарпатского областного военкомата, который якобы был пьян.

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