Избиения, задержания и драки: что известно об инцидентах, связанных с мобилизацией в Украине

Один из них закончился смертью военнообязанного.

В нескольких областях Украины произошло несколько инцидентов, связанных с мобилизационными процессами.

В некоторых ситуациях вероятно неправомерные действия совершали работники ТЦК, в некоторых случаях конфликтные ситуации спровоцировали мобилизованные.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

Мобилизация волонтера

В Харьковской области представители ТЦК и полиции задержали волонтера, когда он вывозил бабушку из зоны боевых действий, а именно из Купянска.

Волонтер Тимур Алиев, помогавший с эвакуацией местных жителей, оказался под прицелом полицейских и ТЦК. Его машину остановили на выезде из зоны боевых действий. Он рассказал, что после 3 часов ожидания его все же забрали в отдел Чугуевского ТЦК.

На Харьковщине волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку

Однако мужчину госпитализировала "скорая", потому что, как утверждает волонтер, у него случился приступ астмы.

По его словам, если мобилизовать всех волонтеров, помогать военным и гражданским в зоне боевых действий просто будет некому.

Харьковский областной ТЦК и СП на инцидент пока не отреагировал.

Мужчины в военной форме избили парня, а его мать потащили за машиной

В поселке Дымер Киевской области мужчины в военной форме забрали мужчину и избили, а его мать потащили за машиной. Как следствие – женщина упала на землю. Инцидент произошел 8 января.

На видео, опубликованном в соцсетях, заметно, что в начале конфликта сначала звучит разговор у буса ТЦК между военными и гражданскими.

Появилось полное видео стычки с ТЦК в Дымере на Киевщине

Впоследствии, человек в военной форме идет от буса, подходит к мужчине, стоящему рядом со своей мамой, и говорит: "Ты что, с*ка, голова, за бабой, на**й, прячешься?" После этих слов, судя по звукам и реакции женщины, мужчина в военной форме наносит удар гражданскому. Женщина возмущается этим поступком и говорит, что сейчас вызовет полицию.

Далее на ролике видно, как она с сыном подходит к транспорту с работниками ТЦК. Там происходит схватка, гражданский бросает камень в стекло буса, после чего машина едет с места происшествия, увлекая за собой женщину, впоследствии она падает на землю.

В военкомате рассказали, что накануне инцидента мобильная группа оповещения Вышгородского районного ТЦК обнаружила находящегося в списках розыска гражданина.

Также читайте Почему законопроект о демобилизации не вносят в Раду: объяснение Минобороны

Во время разговора мужчина согласился добровольно проехать для уточнения данных и прохождения ВЛК, но ему предстояло доставить продукцию на рабочее место. По прибытию на место назначения военнослужащих ожидали три человека, которые впоследствии начали видеофиксацию и начали их обвинять в противоправных действиях.

В результате конфликта, один из неизвестных открыл дверь служебного авто ТЦК и нанес несколько ударов водителю, после чего водитель его оттолкнул.

По факту конфликтной ситуации между военнослужащими РТЦК и СП проводится проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.

В Сумах избили мужчину в ТЦК, впоследствии он скончался в больнице

В Сумах военнослужащий избил местного жителя Евгения Криводуба, который от травм умер в больнице. Инцидент произошел на территории сумского ТЦК.

Родственники погибшего говорят, что Евгения доставили в военкомат, после чего с ним долгое время не было связи.

Позже выяснилось, что Евгения привезли в областную больницу с черепно-мозговой травмой и после операции он находился в коме.

Заместитель директора по коммуникационных вопросам Сумской областной клинической больницы Николай Савченко в комментарии SumyToday рассказал, что травмы были тяжелыми, из-за чего пациент скончался 31 декабря.

Сумской областной ТЦК был признан тот факт, что на его территории действительно произошла потасовка с летальным исходом. Однако там заверили, что ни один из участников потасовки не имеет отношения к ТЦК.

В полиции Сумской области сообщили, что установили лицо, нанесшее смертельные телесные повреждения жителю областного центра.

По версии Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, представленной в комментарии "Общественному", 29 декабря около 18.00 подозреваемый находился во дворе сумского городского ТЦК и СП, где увидел на лестнице Евгения Криводуба.

Между мужчинами возник спор, после которого военнослужащий ударил Криводуба рукой в подбородок. Последний не удержал равновесие и упал головой на бетонную поверхность лестницы.

Впоследствии военному сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности, а 2 января его отпустили под личные обязательства.

Из-за мобилизации хозяина пострадал кот

В Киеве кот остался запертым в квартире после того, как его владельца задержали представители ТЦК и СП. Мужчину забрали с улицы без возможности передать ключи знакомым или предупредить о ситуации.

На громкое мяуканье кота из квартиры мобилизованного отреагировали соседи, которые вызвали волонтеров "ЗооПатруля" вместе с полицией.

С разрешения владельца квартиры полиция выломала дверь, чтобы спасти кота. Как выяснилось, четырехлапый застрял на балконе и не мог выбраться. Как следствие – животное находилось в состоянии сильного обезвоживания и из-за стресса отказывалось от еды.

После оказания соответствующей медицинской помощи и стабилизации четырехлапого ему будут искать новую семью.

На Львовщине мужчину "паковали" в бус и били по ногам

В соцсети 7 января распространялась видеозапись, на кадрах которой люди в "пикселе" избили мужчину при попытке заставить его сесть в автомобиль. Инцидент произошел во Львовской области.

Во Львове люди в военной форме заталкивали мужчину в бус и били по ногам

В ТЦК подтвердили, что видео группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП города Львова.

Трое военнослужащих обнаружили гражданина, нарушившего правила ведения военного учета и подлежащего мобилизации. В частности, он не имел при себе военно-учетных документов, поэтому ему предложили последовать в Шевченковский РТЦК для прохождения ВЛК и определение степени пригодности к военной службе.

В ТЦК объяснили, что применили к мужчине силу, потому что якобы начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. По данному факту назначили служебное расследование. Военнослужащих ТЦК, задействованных в конфликте, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Баррикады в подвале Запорожского ТЦК

В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале одного из районных ТЦК. Инцидент произошел 5 января.

На видео, опубликованном в соцсетях, автор утверждает, что его и еще семерых мужчин якобы похитили работники ТЦК, поэтому они забаррикадировались.

В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК

Мужчина также говорит, что работники ТЦК попытались "выкурить" их с помощью перечного баллончика.

Представительница Нацполиции Анна Ткаченко подтвердила этот инцидент и отметила, что в помещении одного из РТЦК города собственноручно забаррикадировались люди из-за провокативных действий одного из мужчин, передает " Общественное Запорожье ". Один из задержанных позиционировал себя как "живой человек" (член незарегистрированной общественной организации (ОО) "Багнет Нации", дискредитирующей полномочия работников ТЦК, а также полиции – ред.).

ДБР и военная спецпрокуратура проводит оперативную проверку имеющейся информации о произошедшем.

Драка во время проверки документов в Полтаве

В ходе проверки документов в Полтаве между военным ТЦК и местным жителем возник конфилкт, который перерос в драку.

Оба участника инцидента сообщили в полицию о полученных телесных повреждениях.

Представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что во время проверки военно-учетных документов 34-летний мужчина внезапно ударил одного из военнослужащих в лицо и повалил его на землю. Двое других оттащили нарушителя и держали его, поскольку тот вел себя очень агрессивно.

Когда на место происшествия прибыли полицейские и медики, которых вызвал старший группы оповещения, задержанный заявил, что никого не избивал, а военные якобы сломали ему ногу.

Из больницы, по словам Истомина, куда доставили обоих пострадавших, мужчина вышел без видимых повреждений и костылей. В то же время у военнослужащего ТЦК диагностировали ушиб мягких тканей лица и голени.

Следователи начали два уголовных производства и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Киевской области ТЦК разбил кулаком стекло в авто ухилянта

На блокпосте в Глевасе работник ТЦК разбил лобовое стекло в машине мужчине, когда тот хотел уехать, чтобы ему не вручили повестку.

На видео, опубликованном в сети, видно, как мужчина садится в машину и предупреждает, что поскольку он "не задержан", то уезжает.

На Киевщине сотрудник ТЦК на блокпосту разбил лобовое стекло в авто уклониста

В ответ военнослужащие в грубой форме приказывают ему остановить транспортное средство. Когда водитель продолжил мало-помалу движение, военный ТЦК изо всех сил ударил кулаком по авто, пытаясь его остановить.

Также читайте Мобилизация женщин: Верховная Рада приняла закон о базовой военной подготовке

Киевский областной ТЦК пока не прокомментировал инцидент. Однако областная полиция подтвердила причастность военного ТЦК к этому случаю.

Там отметили, что во время проверки военно-учетных документов, водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность. Впоследствии, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего тот уже нанес удар.

Водитель скрылся с места происшествия, а пострадавший (работник ТЦК) обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Какие полномочия имеют представители ТЦК СП

Адвокат Марина Бекало отметила, что действующее законодательство не возлагает полномочия на должностных лиц ТЦК и СП осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП, содержать в помещении ТЦК и СП, отбирать собственные вещи, документы, лишать и применять специальные средства воздействия. Об этом она сообщила в комментарии сайту ТСН.ua.

По ее словам, применять физическую силу или спецсредства могут только полицейские, в случае необходимости отражения нападения, угрожающего жизни или здоровью полицейского или другого лица. А также для устранения опасности в состоянии крайней необходимости или при задержании лица, совершившего правонарушение или сопротивляющегося полицейскому.

Марина Бекало отметила, что любые насильственные со стороны ТЦК и СП, принудительное задержание, применение специальных средств выходят за пределы их полномочий и могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.