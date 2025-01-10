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Избиения, задержания и драки: что известно об инцидентах, связанных с мобилизацией в Украине

Избиения, задержания и драки: что известно об инцидентах, связанных с мобилизацией в Украине

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Один из них закончился смертью военнообязанного.

В нескольких областях Украины произошло несколько инцидентов, связанных с мобилизационными процессами.

В некоторых ситуациях вероятно неправомерные действия совершали работники ТЦК, в некоторых случаях конфликтные ситуации спровоцировали мобилизованные.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

Мобилизация волонтера

В Харьковской области представители ТЦК и полиции задержали волонтера, когда он вывозил бабушку из зоны боевых действий, а именно из Купянска.

Волонтер Тимур Алиев, помогавший с эвакуацией местных жителей, оказался под прицелом полицейских и ТЦК. Его машину остановили на выезде из зоны боевых действий. Он рассказал, что после 3 часов ожидания его все же забрали в отдел Чугуевского ТЦК.

На Харьковщине волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку

На Харьковщине волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку

Однако мужчину госпитализировала "скорая", потому что, как утверждает волонтер, у него случился приступ астмы.

По его словам, если мобилизовать всех волонтеров, помогать военным и гражданским в зоне боевых действий просто будет некому.

Харьковский областной ТЦК и СП на инцидент пока не отреагировал.

Мужчины в военной форме избили парня, а его мать потащили за машиной

В поселке Дымер Киевской области мужчины в военной форме забрали мужчину и избили, а его мать потащили за машиной. Как следствие – женщина упала на землю. Инцидент произошел 8 января.

На видео, опубликованном в соцсетях, заметно, что в начале конфликта сначала звучит разговор у буса ТЦК между военными и гражданскими.

Появилось полное видео стычки с ТЦК в Дымере на Киевщине

Появилось полное видео стычки с ТЦК в Дымере на Киевщине

Впоследствии, человек в военной форме идет от буса, подходит к мужчине, стоящему рядом со своей мамой, и говорит: "Ты что, с*ка, голова, за бабой, на**й, прячешься?" После этих слов, судя по звукам и реакции женщины, мужчина в военной форме наносит удар гражданскому. Женщина возмущается этим поступком и говорит, что сейчас вызовет полицию.

Далее на ролике видно, как она с сыном подходит к транспорту с работниками ТЦК. Там происходит схватка, гражданский бросает камень в стекло буса, после чего машина едет с места происшествия, увлекая за собой женщину, впоследствии она падает на землю.

В военкомате рассказали, что накануне инцидента мобильная группа оповещения Вышгородского районного ТЦК обнаружила находящегося в списках розыска гражданина.

Во время разговора мужчина согласился добровольно проехать для уточнения данных и прохождения ВЛК, но ему предстояло доставить продукцию на рабочее место. По прибытию на место назначения военнослужащих ожидали три человека, которые впоследствии начали видеофиксацию и начали их обвинять в противоправных действиях.

В результате конфликта, один из неизвестных открыл дверь служебного авто ТЦК и нанес несколько ударов водителю, после чего водитель его оттолкнул.

По факту конфликтной ситуации между военнослужащими РТЦК и СП проводится проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.

В Сумах избили мужчину в ТЦК, впоследствии он скончался в больнице

В Сумах военнослужащий избил местного жителя Евгения Криводуба, который от травм умер в больнице. Инцидент произошел на территории сумского ТЦК.

Родственники погибшего говорят, что Евгения доставили в военкомат, после чего с ним долгое время не было связи.

Позже выяснилось, что Евгения привезли в областную больницу с черепно-мозговой травмой и после операции он находился в коме.

Заместитель директора по коммуникационных вопросам Сумской областной клинической больницы Николай Савченко в комментарии SumyToday рассказал, что травмы были тяжелыми, из-за чего пациент скончался 31 декабря.

Сумской областной ТЦК был признан тот факт, что на его территории действительно произошла потасовка с летальным исходом. Однако там заверили, что ни один из участников потасовки не имеет отношения к ТЦК.

В полиции Сумской области сообщили, что установили лицо, нанесшее смертельные телесные повреждения жителю областного центра.

По версии Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, представленной в комментарии "Общественному", 29 декабря около 18.00 подозреваемый находился во дворе сумского городского ТЦК и СП, где увидел на лестнице Евгения Криводуба.

Между мужчинами возник спор, после которого военнослужащий ударил Криводуба рукой в подбородок. Последний не удержал равновесие и упал головой на бетонную поверхность лестницы.

Впоследствии военному сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности, а 2 января его отпустили под личные обязательства.

Из-за мобилизации хозяина пострадал кот

В Киеве кот остался запертым в квартире после того, как его владельца задержали представители ТЦК и СП. Мужчину забрали с улицы без возможности передать ключи знакомым или предупредить о ситуации.

На громкое мяуканье кота из квартиры мобилизованного отреагировали соседи, которые вызвали волонтеров "ЗооПатруля" вместе с полицией.

С разрешения владельца квартиры полиция выломала дверь, чтобы спасти кота. Как выяснилось, четырехлапый застрял на балконе и не мог выбраться. Как следствие – животное находилось в состоянии сильного обезвоживания и из-за стресса отказывалось от еды.

После оказания соответствующей медицинской помощи и стабилизации четырехлапого ему будут искать новую семью.

На Львовщине мужчину "паковали" в бус и били по ногам

В соцсети 7 января распространялась видеозапись, на кадрах которой люди в "пикселе" избили мужчину при попытке заставить его сесть в автомобиль. Инцидент произошел во Львовской области.

Во Львове люди в военной форме заталкивали мужчину в бус и били по ногам 

Во Львове люди в военной форме заталкивали мужчину в бус и били по ногам 

В ТЦК подтвердили, что видео группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП города Львова.

Трое военнослужащих обнаружили гражданина, нарушившего правила ведения военного учета и подлежащего мобилизации. В частности, он не имел при себе военно-учетных документов, поэтому ему предложили последовать в Шевченковский РТЦК для прохождения ВЛК и определение степени пригодности к военной службе.

В ТЦК объяснили, что применили к мужчине силу, потому что якобы начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. По данному факту назначили служебное расследование. Военнослужащих ТЦК, задействованных в конфликте, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Баррикады в подвале Запорожского ТЦК

В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале одного из районных ТЦК. Инцидент произошел 5 января.

На видео, опубликованном в соцсетях, автор утверждает, что его и еще семерых мужчин якобы похитили работники ТЦК, поэтому они забаррикадировались.

В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК

В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК

Мужчина также говорит, что работники ТЦК попытались "выкурить" их с помощью перечного баллончика.

Представительница Нацполиции Анна Ткаченко подтвердила этот инцидент и отметила, что в помещении одного из РТЦК города собственноручно забаррикадировались люди из-за провокативных действий одного из мужчин, передает " Общественное Запорожье ". Один из задержанных позиционировал себя как "живой человек" (член незарегистрированной общественной организации (ОО) "Багнет Нации", дискредитирующей полномочия работников ТЦК, а также полиции – ред.).

ДБР и военная спецпрокуратура проводит оперативную проверку имеющейся информации о произошедшем.

Драка во время проверки документов в Полтаве

В ходе проверки документов в Полтаве между военным ТЦК и местным жителем возник конфилкт, который перерос в драку.

Оба участника инцидента сообщили в полицию о полученных телесных повреждениях.

Представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что во время проверки военно-учетных документов 34-летний мужчина внезапно ударил одного из военнослужащих в лицо и повалил его на землю. Двое других оттащили нарушителя и держали его, поскольку тот вел себя очень агрессивно.

Когда на место происшествия прибыли полицейские и медики, которых вызвал старший группы оповещения, задержанный заявил, что никого не избивал, а военные якобы сломали ему ногу.

Из больницы, по словам Истомина, куда доставили обоих пострадавших, мужчина вышел без видимых повреждений и костылей. В то же время у военнослужащего ТЦК диагностировали ушиб мягких тканей лица и голени.

Следователи начали два уголовных производства и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Киевской области ТЦК разбил кулаком стекло в авто ухилянта

На блокпосте в Глевасе работник ТЦК разбил лобовое стекло в машине мужчине, когда тот хотел уехать, чтобы ему не вручили повестку.

На видео, опубликованном в сети, видно, как мужчина садится в машину и предупреждает, что поскольку он "не задержан", то уезжает.

На Киевщине сотрудник ТЦК на блокпосту разбил лобовое стекло в авто уклониста

На Киевщине сотрудник ТЦК на блокпосту разбил лобовое стекло в авто уклониста

В ответ военнослужащие в грубой форме приказывают ему остановить транспортное средство. Когда водитель продолжил мало-помалу движение, военный ТЦК изо всех сил ударил кулаком по авто, пытаясь его остановить.

Киевский областной ТЦК пока не прокомментировал инцидент. Однако областная полиция подтвердила причастность военного ТЦК к этому случаю.

Там отметили, что во время проверки военно-учетных документов, водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность. Впоследствии, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего тот уже нанес удар.

Водитель скрылся с места происшествия, а пострадавший (работник ТЦК) обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Какие полномочия имеют представители ТЦК СП

Адвокат Марина Бекало отметила, что действующее законодательство не возлагает полномочия на должностных лиц ТЦК и СП осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП, содержать в помещении ТЦК и СП, отбирать собственные вещи, документы, лишать и применять специальные средства воздействия. Об этом она сообщила в комментарии сайту ТСН.ua.

По ее словам, применять физическую силу или спецсредства могут только полицейские, в случае необходимости отражения нападения, угрожающего жизни или здоровью полицейского или другого лица. А также для устранения опасности в состоянии крайней необходимости или при задержании лица, совершившего правонарушение или сопротивляющегося полицейскому.

Марина Бекало отметила, что любые насильственные со стороны ТЦК и СП, принудительное задержание, применение специальных средств выходят за пределы их полномочий и могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий.

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