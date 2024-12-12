Избил 12-летнего пасынка металлическим прутом: в Хмельницкой области вынесли приговор злоумышленнику

Ему назначено максимальное наказание по инкриминируемой статье – 8 лет лишения свободы.
Жителя Хмельницкой области осудили за домашнее насилие над 12-летним пасынком.
Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.
По информации правоохранителей, событие произошло в январе 2024 года в одном из сел Каменец-Подольского района. Между мужчиной и мальчиком возник конфликт. Впоследствии осужденный взял в руки металлический прут и стал избивать подростка.
"12-летний мальчик сумел вырваться и выбежать из дома на улицу, где проезжал экипаж патрульной полиции. Ребенок обратился к правоохранителям за помощью. Они вызвали медиков, которые доставили мальчика в больницу", – рассказали в прокуратуре.
Во время обследования у ребенка обнаружили травмы тяжелой степени, в том числе многочисленные переломы и ушибы разных частей тела.
До приговора суда осужденный находился под стражей.
Напомним, В Харькове 38-летняя женщина осуждена за убийство собственной новорожденной дочери. В суде женщина отрицала свою вину.
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