Избил 9-летнего сына ногами: в Днепре многодетный отец издевается над четырьмя детьми

Об избиении ребенка узнала соседка и сообщила в полицию.

В Днепре в многодетной семье отец систематически избивает детей. На днях он ногами избил своего 9-летнего сына.

Также читайте Бил руками и ногами в голову: на Прикарпатье племянник до смерти избил своего дядю

Об этом сообщает "Наш город".

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сосед, проживающий на улице Доблестная, избивает своих детей. По словам заявительницы, на днях он ногами избил своего 9-летнего сына.

Прибыв на место вызова, правоохранители обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения 36-летнего многодетного отца. Он вел себя неадекватно, так что полицейским пришлось надеть на него наручники. После этого его отвезли в отделение.

Выяснилось, что в семье четверо детей и все они систематически подвергаются физическому насилию. В настоящее время семьей занимаются социальные службы.

Напомним, что 36-летний одессит приговорен к совершению домашнего насилия над своей женой. В ближайшие 3,2 года он проведет в тюрьме.