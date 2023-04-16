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Избил до смерти и лег рядом: в Каменском мужчина убил любимую

Избил до смерти и лег рядом: в Каменском мужчина убил любимую

Фото: Associated Press

Полицию вызвала соседка.

В Каменском 38-летний мужчина избил насмерть сожительницу.

О страшном случае сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Выяснилось, что во время семейной ссоры он нанес женщине сильные травмы, в результате которых она умерла. После чего лег отдыхать. Вечером очнулся и увидел, что женщина умерла. Подозреваемый рассказал соседке о смерти сожительницы, которая вызвала полицию.

По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, на железнодорожной станции в городе Первомайский в Харьковской области произошло убийство. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

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