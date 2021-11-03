Избил до смерти и закопал во дворе: под Полтавой мужчина жестоко убил мать

Избил до смерти и закопал во дворе: под Полтавой мужчина жестоко убил мать

Правоохранителям мужчина сказал, что мать была больна и умерла, а денег на похороны не было.

В Полтавской области сын жестоко убил мать-пенсионерку. Он до смерти ее избил, а затем закопал во дворе.

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Об этом сообщают в Департаменте уголовного розыска.

Убийство случилось в Миргордском районе Полтавской области. 52-летний житель одного из сел во время бытового конфликта жестоко избил свою мать. От полученных травм женщина скончалась на месте. Сын закопал ее тело во дворе дома.

"Правоохранителям "умник" объяснил, что 79-летняя старушка болела и умерла естественной смертью, а денег на погребение не было. Однако, раскопав тело, были обнаружены многочисленные телесные повреждения лица, туловища, в частности, сломаны все ребра", — сообщили в Департаменте .

Подозреваемый в убийстве женщины задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в Киевской области женщина забила до смерти свою подругу. Врачи пытались спасти пострадавшую, однако через несколько дней женщина скончалась в реанимации.

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